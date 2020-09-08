Лавров променял Украину на Сирию. Глава МИД России не стал разговаривать с Киевом

Как рассказал Кулеба, украинская сторона договорилась с Россией о срочных переговорах на уровне глав МИД из-за эскалации напряжённости в Донбассе. Москва, по словам украинского министра, отреагировала живо, однако следующим утром стало известно, что Лавров отбыл в Сирию, и переговоры оказались сорванными.

Утром мы получили сообщение, что министр Лавров срочно отбыл в командировку и неизвестно, когда этот разговор состоится. Как оказалось, он отбыл в Сирию, - отметил Кулеба, выступая в эфире украинского телеканала ICTV.

Напомним, что накануне ДНР сообщила о неприцельных обстрелах окрестностей Донецка из автоматического гранатомёта со стороны украинских позиций. Ещё ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что украинские силовики возводят инженерные укрепления на своих позициях, что является нарушением условий перемирия. Он предупредил, что если ВСУ не прекратит эти нарушения, армия ДНР откроет огонь по этим укреплениям, предварительно уведомив украинскую сторону, чтобы она смогла эвакуировать людей.