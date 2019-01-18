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Лавров прокомментировал предложения Германии по Керченскому проливу

18 января 2019, 14:24  •  254 • Украина
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Германии Хайко Маасом прокомментировал предложения ФРГ по судоходству в Керченском проливе.
 
РИА Новости
 

«Что касается Керченского пролива... Я эти предложения увидел впервые в ходе переговоров... Мы только что его получили, мы должны его изучить. Могу сказать только одно, уже больше месяца назад канцлер Меркель просила президента Путина разрешить германским специалистам приехать в район Керченского пролива и посмотреть, как осуществляется проход через эту акваторию, учитывая, что необходимо соблюдать нормы безопасности», — сказал Лавров. 

Он отметил, что российский лидер дал согласие.

«Через какое-то время канцлер Меркель попросила его, чтобы немецкие специалисты приехали вместе с французскими. На это он тоже согласился. Вот прошло уже больше месяца, но пока никаких приездов мы не наблюдаем», — заявил глава МИД России.

При этом Лавров добавил, что если идея высказанных Германией предложений состоит в том, чтобы «облечь это в какую-то политическую процедуру, в которой будет и украинская сторона принимать некие решения, то мы рискуем оказаться в той же ситуации, что и оказался нормандский формат с формулой Штайнмайера».

Глава МИД России также подчеркнул, комментируя слова Мааса о Керченском проливе, что свобода прохода здесь была всегда, в том числе и для украинских судов и кораблей.

Министр иностранных дел Германии добавил, что предложения, которые были высказаны в ходе переговоров, касались того, чтобы ФРГ и Франция, как партнёры по нормандскому формату, занялись вопросом свободного прохода по Керченскому проливу.

Ранее экс-заместитель начальника Генштаба Вооружённых сил Украины Игорь Романенко рассказал, что «фиксация из космоса», осуществляемая западными союзниками, может помочь украинским кораблям пройти через Керченский пролив в Азовское море.

Бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России, командующий Черноморским флотом с 1991 по 1992 год адмирал Игорь Касатонов прокомментировал НСН данное заявление.

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