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Лавров прочертил для американцев "красные линии"

11 мая 2021, 14:10  •  135 • Политика
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прочертил "красные линии" для американцев, отметив, что США сейчас пытаются сузить повестку для переговоров с Россией, однако этого не выйдет.
По словам Лаврова, сузить повестку дня переговоров с Россией по теме стратегической стабильности. По итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым Лавров подчеркнул, что Москва предлагает рассматривать сферы стратегической стабильности с учётом всех без исключения факторов, всех без исключения систем.
Глава МИД России подчеркнул, что предложения Москвы были направлены ещё в администрацию Дональда Трампа, после вступления в должность президента США Джо Байдена, эти предложения были переподтверждены.
"Ожидаем реакции, хотя по первым признакам американцы хотели бы существенно заузить повестку дня дискуссий по стратегической стабильности и включить в переговорные рамки далеко не все факторы, которые оказывают существенное влияние на современное положение дел в этой области", - пояснил Лавров.
Он добавил, что Россия рассматривает вопросы стратегической стабильности как одну из главных тем для обсуждения президентами Владимиром Путиным и Джо Байденом.
"Мы обозначили нашим американским коллегам целесообразность определиться с повесткой дня. В нашем понимании главной темой должны быть вопросы, о которых я упомянул", - заключил Лавров.
При этом, словам главы МИДа России, пока нет понимания того, каким образом будет выстроена повестка двухстороннего саммита.

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