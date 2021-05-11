Лавров прочертил для американцев "красные линии"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прочертил "красные линии" для американцев, отметив, что США сейчас пытаются сузить повестку для переговоров с Россией, однако этого не выйдет.

По словам Лаврова, сузить повестку дня переговоров с Россией по теме стратегической стабильности. По итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым Лавров подчеркнул, что Москва предлагает рассматривать сферы стратегической стабильности с учётом всех без исключения факторов, всех без исключения систем.

Глава МИД России подчеркнул, что предложения Москвы были направлены ещё в администрацию Дональда Трампа, после вступления в должность президента США Джо Байдена, эти предложения были переподтверждены.

"Ожидаем реакции, хотя по первым признакам американцы хотели бы существенно заузить повестку дня дискуссий по стратегической стабильности и включить в переговорные рамки далеко не все факторы, которые оказывают существенное влияние на современное положение дел в этой области", - пояснил Лавров.

Он добавил, что Россия рассматривает вопросы стратегической стабильности как одну из главных тем для обсуждения президентами Владимиром Путиным и Джо Байденом.

"Мы обозначили нашим американским коллегам целесообразность определиться с повесткой дня. В нашем понимании главной темой должны быть вопросы, о которых я упомянул", - заключил Лавров.

При этом, словам главы МИДа России, пока нет понимания того, каким образом будет выстроена повестка двухстороннего саммита.