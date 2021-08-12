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Лавров призвал Запад не подыгрывать "пещерным инстинктам" Украины: "Выползать будет трудно"

12 августа 2021, 16:15  •  193 • Политика
Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал западные страны не подыгрывать "пещерным инстинктам" Украины, которая с каждым годом всё сильнее скатывается в радикальный национализм. Он предупредил покровителей Киева: "Выползать будет трудно".
Во время визита в крымский город Судак Лавров напомнил, что вскоре после украинского госпереворота 2014 года майданные лидеры заявили о планах изгнать всех русских из Крыма. Они объяснили эту необходимость тем, что русские "никогда не будут говорить по-украински и чествовать украинских героев".
И вот теперь, спустя семь с лишним лет, президент Украины Владимир Зеленский практически дословно повторяет этот тезис, предлагая покинуть страну всем, кто считает себя русским.
Глава МИД России заявил, что ему жаль Запад, который вынужден скрывать своё осознание ситуации за стремлением подыграть "пещерным инстинктам" украинской власти.
Они себя загоняют в угол, откуда потом будет очень трудно выползать, а выползать всё равно придётся,
- отметил он.
Напомним, украинское руководство после госпереворота 2014 года взяло курс на поддержку националистов и тотальную украинизацию. Оно запретило использовать русский язык в образовании и практически всех сферах жизнедеятельности, а националистов, которые сотрудничали с фашистами в годы войны и устраивали этнические чистки, объявили национальными героями.

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