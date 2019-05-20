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Лавров призвал Украину к диалогу по обмену «всех на всех»
20 мая 2019, 17:09 • 34 • Украина
Глава российского МИД Сергей Лавров призвал украинские власти начать диалог об обмене задержанными по принципу «всех на всех».
Reuters
Об этом он заявил на приёме в МИД России по случаю православной Пасхи.
«Было бы правильно, по-христиански начать с положения документов (Минских соглашений. — RT) об обмене задержанными по принципу «всех на всех», — цитирует РИА Новости Лаврова.
В марте Украина предлагала России обмен заключёнными по формуле «25 на 25».
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