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Лавров призвал Украину к диалогу по обмену «всех на всех»

20 мая 2019, 17:09  •  34 • Украина
Глава российского МИД Сергей Лавров призвал украинские власти начать диалог об обмене задержанными по принципу «всех на всех».
 
Reuters
 

Об этом он заявил на приёме в МИД России по случаю православной Пасхи.

«Было бы правильно, по-христиански начать с положения документов (Минских соглашений. — RT) об обмене задержанными по принципу «всех на всех», — цитирует РИА Новости Лаврова.

В марте Украина предлагала России обмен заключёнными по формуле «25 на 25».

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