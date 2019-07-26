Лавров призвал страны БРИКС поддержать концепцию РФ по безопасности в Персидском заливе

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 июля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в пятницу на заседании Совета министров иностранных дел стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), призвал партнеров по объединению поддержать российскую концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива.

"Россия выступает за скорейшую нормализацию обстановки в этом регионе [Персидского залива], с этой целью несколько лет назад мы сформулировали концепцию обеспечения коллективной безопасности и сотрудничества в Персидском заливе. У всех наших коллег по БРИКС текст этой концепции имеется. Надеемся на вашу поддержку", - сказал он.

Лавров подчеркнул, что к резкой эскалации напряженности в регионе привели антииранские шаги некоторых стран. "Развитие событий привело к опасной черте, чреватой рисками возникновения крупномасштабного военного столкновения. Этого допустить ни в коем случае нельзя", - подчеркнул глава МИД РФ.

23 июля МИД России представил концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива. В ее рамках предусмотрено формирование инициативной группы по подготовке международной конференции по безопасности и сотрудничеству в зоне Персидского залива, что в дальнейшем приведет к созданию организации по безопасности и сотрудничеству в данном регионе.

Кроме того, Москва выступила с инициативой по созданию демилитаризованных зон в данном регионе и предложила отказаться от постоянной дислокации группировок внерегиональных государств и наладить горячие линии между военными.

Ситуация вокруг Ирана

Сергей Лавров заявил, что Иран по-прежнему добросовестно выполняет Соглашение о всеобъемлющих гарантиях с МАГАТЭ и Дополнительный протокол к нему.

"Серьезную озабоченность вызывает ситуация вокруг Ирана, - сказал он. - Американские коллеги не просто вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, который был одобрен СБ ООН, но и под угрозой нелегитимных односторонних санкций запрещают всем остальным странам выполнять резолюцию СБ ООН, имеющую юридически обязывающий характер".

"Призываем наших иранских коллег проявлять выдержку. Отмечаем, что [они] по-прежнему добросовестно выполняют Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), Соглашение о всеобъемлющих гарантиях с МАГАТЭ и Дополнительный протокол к нему, - отметил министр. - В то же время контрпродуктивно требовать только от Ирана соблюдать свои обязательств по СВПД в одностороннем порядке, когда остальные участники, прежде всего наши западные коллеги, этого не делают".

Россия призывает европейскую "тройку" "осознать свою ответственность за сохранение "ядерной сделки", за выполнение ими своих обязательств по беспрепятственному развитию экономических связей с Ираном", продолжил глава МИД РФ.

Лавров напомнил, что, когда был одобрен СВПД, все мировое сообщество подчеркивало значение этой договоренности не только для урегулирования конкретной проблемы вокруг иранской ядерной программы, но и для укрепления режима нераспространения ядерного оружия. "Сломав эту сделку, чего сейчас добиваются США, они нанесут серьезнейший удар по режиму нераспространения ядерного оружия", - подчеркнул он.

Восстановление Сирии

Лавров призвал партнеров по БРИКС принять участие в работе по послевоенному восстановлению Сирии.

"Критически важно поддержать процессы постконфликтного восстановления Сирии. Призываем принять участие в этой работе и отмечаем в этой связи усилия, которые предпринимают наши китайские и индийские друзья", - сказал Сергей Лавров.

При этом он напомнил, что основными задачами урегулирования в арабской республике являются восстановление суверенитета и территориальной целостности страны, ликвидация остатков террористов, содействие возвращению беженцев при продвижении политического процесса, ведомого самими сирийцами, в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН. "Важнейшим этапом на этом пути станет запуск конституционного комитета, который должен состояться в самое ближайшее время", - добавил он.

Кризис в Венесуэле

Россия рассчитывает, что переговоры политических сил Венесуэлы в рамках "процесса Осло" придадут положительный импульс процессу урегулирования в стране.

"Необходимо опираться на нормы международного права, поддержать усилия венесуэльцев самостоятельно, без какого-либо внешнего давления решать свои внутренние проблемы по средствам переговоров в строгом соответствие с конституцией. В этом смысле мы рассматриваем встречи в рамках так называемого процесса Осло как шаг в направлении достижения устойчивого урегулирования между самими венесуэльцами", - сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что путь к преодолению любых кризисов возможен через равноправный диалог, задействование политико-дипломатических инструментов при безусловном выполнении международно-правовых норм, включая уважение суверенитета, государств, недопустимость вмешательства во внутренние дела, неприемлемость применения силы или угрозы силой. "Только такие подходы могут обеспечить жизнеспособность урегулирования. Все сказанное выше в полной мере относится и к нашей позиции относительно ситуации в Венесуэле и вокруг нее", - отметил министр.

нформбезопасность в БРИКС

Лавров заявил, что Москва считает важным ускорить выработку соглашения по международной информационной безопасности в рамках БРИКС.

"Считаем целесообразным ускорить работу над пятисторонними соглашениями о спутниковой группировке дистанционного зондирования Земли и по международной информационной безопасности", - сказал он.

Председательство Бразилии

Москва приветствует приоритеты Бразилиа в рамках ее председательства в БРИКС. Лавров отметил энергичную и профессиональную работу председательства Бразилии в БРИКС, что продемонстрировала встреча пяти лидеров в Осаке 28 июня на полях саммита Группы двадцати. "Позвольте передать самые высокие оценки организации саммита [БРИКС в рамках G20] от администрации президента России. Согласование совместной декларации было проведено очень эффективно", - подчеркнул министр.

"Приветствуем бразильские приоритеты по развитию сотрудничества в формате "пятерки", в первую очередь - углубление сотрудничества в сфере инноваций, науки, технологий и цифровой экономики. Поддерживаем нацеленность председательства на обеспечение преемственности в повестке дня объединения на основе выполнения решений предыдущих саммитов БРИКС", - добавил он.

Расширение банка БРИКС

Лавров считает, что инициативу по увеличению списка членов Нового банка развития (НБР) БРИКС можно рассмотреть к саммиту объединения в Бразилиа в ноябре, однако необходимо окончательно согласовать порядок приема новых акционеров.

Он напомнил, что во время встречи на полях саммита G20 в Осаке лидеры БРИКС затронули вопрос расширения состава акционеров НБР. "Считаем, что здесь востребован поэтапный подход, который предполагает, что модальности приема новых акционеров будут предметно досогласованы параллельно между министерствами финансов и по линии министерств иностранных дел. Соответствующее предложение можно было бы рассмотреть в рамках подготовки к саммиту в Бразилиа 13-14 ноября", - сказал министр.

Он также отметил существенный прогресс в отладке полноценной операционной деятельности НБР. "Уже одобрено 35 инвестиционных проектов на общую сумму более $9,2 млрд. Важным направлением является дальнейшая работа по переходу к финансированию проектов в национальных валютах стран БРИКС", - подчеркнул Лавров.

Кроме того, по его словам, Москва на предстоящем саммите в Бразилиа рассчитывает "на плодотворную дискуссию по всем трем магистральным направлениям сотрудничества "пятерки" - политическому, финансово-экономическому и гуманитарному".

Поддержка в международных организациях

Лавров призвал страны БРИКС поддерживать друг друга при голосовании в международных организациях по принципиальным для национальных интересов вопросам.

"В целом считал бы правильным стремиться к тому, чтобы члены нашей "пятерки" поддерживали друг друга при голосовании в международных организациях по вопросам, имеющим принципиальное значение для национальных интересов каждого из наших государств", - сказал он.

Лавров выразил признательность партнерам по БРИКС за поддержку российских резолюций в Генассамблее ООН, в том числе о недопустимости героизации нацизма, о неразмещении первыми оружия в космосе, о мерах по обеспечению доверия в космической деятельности, о международной информационной безопасности, о борьбе с киберпреступностью.

"Благодарны Индии, Китаю и ЮАР за солидарное с нами голосование против откровенно провокационной резолюции о правах человека в Крыму, - подчеркнул он. - Все, кто интересуется правами человека в Крыму, могут беспрепятственно туда проехать. Те, кто считают, что этого делать ни в коем случае нельзя, нужно осуждать Россию, поступают недобросовестно и политизируют, спекулируя на теме о правах человека".

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