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Лавров призвал США, Великобританию и Германию присоединиться к мораторию на ядерные испытания

19 января 2018, 00:54  •  41 • В мире
Выступая перед Совбезом ООН, глава МИД России Сергей Лавров призвал страны, все еще не ратифицировавшие Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, наконец позволить ему вступить в силу.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался в пользу чрезвычайной важности продления моратория на любые и всяческие ядерные взрывы. С таким заявлением глава российской дипломатии выступил на заседании Совета безопасности ООН по проблеме нераспространения атомного оружия.
Лавров отметил, что Россия является принципиальным сторонником Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний от 1996 года. В связи с этим Москва призывает все страны мира, которые все еще этого не сделали, ратифицировать соглашение и позволить ему вступить в силу. В числе прочих, кстати, призыв Лаврова был обращен к США, Великобритании и Германии, которые подписали, но до сих пор не ратифицировали данное соглашение.
Состояние Договора и его окончательная ратификация - чрезвычайно важная проблема. По словам главы МИД России, он способен продлить фактический мораторий на ядерные взрывы.
Сейчас, указывает Лавров, наличие такого моратория как никогда важно для международного сообщества. Все же боевики в Сирии и Ираке уже получили в свое распоряжение технологии по синтезу полноценных боевых отравляющих веществ.

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