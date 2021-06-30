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Лавров призвал решить «нездоровую ситуацию» в работе дипмиссий РФ и США

30 июня 2021, 21:30  •  93 • Политика
России и США необходимо обнулить нездоровую ситуацию в вопросе работы дипмиссий. Об этом в среду, 30 июня, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«По вопросам деятельности наших дипломатических миссий. Давайте обнулять всю эту нездоровую неприемлемую ситуацию», — рассказал он.
Накануне посол в Москве Джон Салливан заявил, что странам важно урегулировать визовый вопрос, чтобы американское посольство в Москве смогло нанять на работу граждан своей страны на место бывших работников-россиян. Он выразил надежду, что полученный на саммите президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена импульс даст возможность улучшить ситуацию с работой дипломатического представительства.
28 июня дипломат рассказал о том, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден в ходе женевского саммита отдельно затрагивали вопрос о предоставлении дипломатам Соединенных Штатов российских виз для работы в РФ.
Как напомнил Салливан, дипмиссия США в Москве должна привести свой состав в соответствие с новыми требованиями к 1 августа. 25 июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не будет чинить препятствия, если США захотят заменить сотрудников посольства из числа россиян гражданами США, однако потолок в 455 сотрудников сохраняется.
30 апреля стало известно, что посольство США в России прекращает выдачу неиммиграционных виз и виз для недипломатических поездок. Также американское посольство в Москве объявило о том, что с 12 мая сокращает количество оказываемых консульских услуг из-за решения Москвы о запрете найма россиян. Кроме того, будет сокращен штат сотрудников консульства на 75%.
«Дипломатическое» обострение между Россией и странами Запада началось 15 апреля, когда США вместе с введением очередных санкций выслали 10 российских дипломатов. Москва ответила на это зеркально, а также запретила американской дипмиссии нанимать на работу граждан РФ.
Тогда глава МИД РФ Сергей Лавров говорил о том, что Москва запускает процедуру, которая прекратит практику найма американскими диппредставительствами в стране граждан России и третьих стран.
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