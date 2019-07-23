Лавров призвал ОБСЕ обеспечить защиту русскоязычных граждан на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе переговоров с верховным комиссаром ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Занньером обсудил соблюдение прав русскоязычного населения на Украине и в Прибалтике.

Об этом сообщила пресс-служба российского МИД.

«Лавров... привлёк внимание к постоянно ухудшающемуся положению представителей русскоязычного национального меньшинства в Прибалтике и русскоязычного населения на Украине, в том числе в связи со скандальными законами «Об образовании» и «О функционировании украинского языка как государственного», — говорится в сообщении на сайте дипведомства.

Российский министр также заявил о проблеме «массового безгражданства» в Латвии и Эстонии и, соответственно, об отсутствии у данной категории населения политических, социальных и экономических прав.

В России подчеркнули важность защиты русскоязычного населения на пространстве ОБСЕ и выразили готовность оказать содействие в решении данного вопроса всем сторонам.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский выразил своё отношение к использованию русского языка в Донбассе.

В мае бывший президент Украины Пётр Порошенко подписал закон об исключительном использовании украинского языка практически во всех сферах жизни.