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Лавров призвал не допустить повторения преступлений, подобных геноциду в Руанде

03 июня 2018, 12:54  •  52 • Политика

КИГАЛИ, 3 июня. /ТАСС/. Необходимо сделать все, чтобы преступления, подобные геноциду в Руанде, никогда не повторились. Соответствующую запись оставил глава МИД РФ Сергей Лавров в книге почетных гостей мемориала жертвам геноцида.

Лавров в воскресенье находится в Руанде с рабочим визитом. Запланированы встречи с президентом страны Полем Кагаме и переговоры с министром иностранных дел, сотрудничества и по делам Восточноафриканского сообщества Луиз Мушикивабо.

"Глубоко сопереживаю национальной трагедии дружественного народа Руанды. Постигшая его четверть века назад страшная беда остается незаживающей раной в сердцах миллионов людей", - отметил Лавров.

"Надо сделать все, чтобы подобные преступления никогда не повторились, энергично противостоять ксенофобии, расовой и религиозной нетерпимости, - добавил глава российского внешнеполитического ведомства. - Неоценимо то, что делает президент Поль Кагаме для укрепления межэтнического мира и согласия в своей стране".

Геноцид в Руанде произошел в 1994 году, на четвертом году гражданской войны. Народ хуту, представляющий большинство населения страны, несколько месяцев осуществлял преследования народа тутси. В результате, по разным оценкам, погибли от 800 тыс. до 1 млн человек.

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