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Лавров призвал Киев обеспечить выполнение Минских соглашений
09 октября 2019, 11:54 • 101 • Украина
Россия рассчитывает, что новое правительство Украины обеспечит последовательное выполнение минских договорённостей. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
РИА Новости
«Упомянули мы и о необходимости выполнять минские договорённости в том, что касается урегулирования на востоке Украины», — сказал он.
Как отметил министр, им нет никакой альтернативы.
«И мы очень рассчитываем, что новое правительство Украины будет из этого исходить и что будет обеспечена последовательность действий, которые должны вписываться в заявленную президентом Зеленским логику выполнения этого важнейшего документа», — подчеркнул Лавров.
Ранее Лавров заявил об отсутствии альтернативного плана по минским договорённостям.
В конце сентября глава МИД России рассказал, что обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским ситуацию в Донбассе.
По словам Лаврова, обе стороны выразили заинтересованность решать вопрос в соответствии с минскими договорённостями.
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