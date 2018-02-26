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Лавров призвал к введению гуманитарных пауз в районе Эт-Танфа и Эр-Рукбана
26 февраля 2018, 23:24 • 75 • Политика
МОСКВА, 26 февраля, /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой МИД Иордании Абдаллой ас-Сафади призвал к введению ежедневных гуманитарных пауз в районе сирийского Эт-Танфа и лагере беженцев Эр-Рукбан. Об этом сообщили в понедельник в российском дипведомстве по итогам беседы.
"Относительно ситуации в Сирии в свете принятия резолюции 2401 СБ ООН Сергей Лавров привлек внимание к заявлению Минобороны России о ежедневных гуманитарных паузах в Восточной Гуте и призвал к аналогичным шагам по обеспечению доставки гуманитарных грузов в район Эт-Танфа и лагерь беженцев Эр-Рукбан, - отметили в МИД РФ. - Ас-Сафади поддержал такой подход".
Главы внешнеполитических ведомств "обсудили ряд представляющих взаимный интерес вопросов в развитие договоренностей, достигнутых в ходе российско-иорданской встречи на высшем уровне в Москве 15 февраля".
Кроме того, министры подтвердили обоюдный настрой на поддержание высокого уровня политического диалога, информировали в МИД РФ.
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