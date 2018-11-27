Лавров призвал ФРГ повлиять на Киев для предотвращения новых провокаций

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с немецким коллегой Хайко Маасом инцидент в Керченском проливе, сообщает пресс-служба МИД.

Как отмечается, Лавров подчеркнул, что провокационные действия были спланированы Киевом в нарушение норм международного права.

«Германской стороне адресован призыв оказать влияние на руководство Украины в интересах предотвращения дальнейших провокаций в угоду внутриполитической конъюнктуре», — говорится в сообщении.

25 ноября три украинских корабля незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны.