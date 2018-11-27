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Лавров призвал ФРГ повлиять на Киев для предотвращения новых провокаций

27 ноября 2018, 21:24  •  60 • Украина
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с немецким коллегой Хайко Маасом инцидент в Керченском проливе, сообщает пресс-служба МИД.
 
РИА Новости
 

Как отмечается, Лавров подчеркнул, что провокационные действия были спланированы Киевом в нарушение норм международного права. 

«Германской стороне адресован призыв оказать влияние на руководство Украины в интересах предотвращения дальнейших провокаций в угоду внутриполитической конъюнктуре», — говорится в сообщении.

25 ноября три украинских корабля незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны. 

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