Лавров призвал американцев "обнулиться"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в рамках встречи с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу в Анталье обратился к американским партнёрам. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Во время пресс-конференции в Анталье Сергей Лавров призвал американцев "обнулить нездоровую ситуацию в двусторонних отношениях".

Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в Анталье была посвящена вопросам безопасности русских туристов после возобновления авиасообщения между странами, проблемам запуска производства вакцины "Спутник V" на турецкой земле и вопросам политического регулирования после президентских выборов в Сирии.

Отметим, встреча Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу прошла без галстуков по настоянию турецкой стороны.