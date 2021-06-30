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Лавров призвал американцев "обнулиться"

30 июня 2021, 18:45  •  161 • Политика
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в рамках встречи с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу в Анталье обратился к американским партнёрам. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Во время пресс-конференции в Анталье Сергей Лавров призвал американцев "обнулить нездоровую ситуацию в двусторонних отношениях".
Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в Анталье была посвящена вопросам безопасности русских туристов после возобновления авиасообщения между странами, проблемам запуска производства вакцины "Спутник V" на турецкой земле и вопросам политического регулирования после президентских выборов в Сирии.
Отметим, встреча Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу прошла без галстуков по настоянию турецкой стороны.

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