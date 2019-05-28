Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лавров и глава Макей выразили уверенность, что Москва и Минск решат все проблемы
Киев готовит провокацию: в ФСБ рассказали о Керченском проливе
Молдова: Только 48,7% собрались участвовать в новых выборах
"Надеюсь, у Биби получится": Трамп фамильярно поддержал Нетаньяху
Главная / Политика

Лавров призвал актуализировать договор о Союзном государстве с Белоруссией

28 мая 2019, 04:09  •  15 • Политика
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем заявил, что договор о Союзном государстве между двумя странами не подвергается сомнению, однако его необходимо актуализировать. Об этом в понедельник, 27 мая, пишет ТАСС.
«Положения договора никто не подвергает сомнению, но за истекшие два десятилетия жизнь не стояла на месте. Наши практические шаги нужно привести в соответствие с положениями договора, как они преломляются в сегодняшней реальности», — сказал Лавров.
Кроме того, по словам главы российского внешнеполитического ведомства, Россия и Белоруссия завершают согласование документа о взаимном признании виз, чтобы в ближайшем будущем его подписать.
25 марта государственный секретарь Союзного государства РФ и Белоруссии Григорий Рапота заявил, что тема появления единой валюты двух стран — общего рубля — может обсуждаться в рамках рабочей группы по интеграции и решению спорных вопросов.
При этом Рапота заметил, что большая часть расчетов между Россией и Белоруссией происходят в рублях. Он уточнил, что это удобно бизнесу и является результатом развития отношений, а не исполнением указов «сверху».
Госсекретарь добавил, что Россия и Белоруссия могли бы усилить сотрудничество в экономике, социальной и военной сферах. Он рассказал, что на данный момент начались работы по вопросу отмены роуминга в двух странах, что будет очень выгодно потребителям.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



15
Источник
Похожие новости
27 мая 2019, 21:39
Побывал на передовой: Зеленский впервые приехал в Донбасс как президент Украины
27 мая 2019, 21:39
Хакасия: «Единая Россия» вынуждена публично извиняться
27 мая 2019, 21:39
Роспуск состоится: Верховный суд Украины не принял иск к Зеленскому из-за указа о внеочередных выборах в парламент
27 мая 2019, 21:39
Невидимого "Охотника" России покажут на выставке "Армия-2019" - Минобороны
27 мая 2019, 15:09
Бородай об отставке Суркова: Тиражировать один и тот же слух - это просто "сезонное обострение"
27 мая 2019, 21:39
Проверка не только чатов в WhatsApp: Дипломаты предупредили русских туристов перед поездкой в Китай
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 мая 2019, 09:39
"Да им пофиг судьба и одних и вторых!" Из-за ошибки посольства Украины в США - с фото евреев и татар, в Сети разгорается скандал
25 мая 2019, 20:39
«Решение нелегитимно»: в России ответили на требования Международного трибунала по украинским морякам
26 мая 2019, 13:09
Обнажённая Меркель верхом покоряет русского медведя: Немецкая художница приготовила подарок канцлеру. Не понравится - Путину - фото
23 мая 2019, 13:39
На Майдане скрывали массовые убийства: Экс-сотрудник Януковича поставил Генпрокуратуру Украины перед фактом
25 мая 2019, 07:54
"Мы его начали сразу прессовать": Климкин рассказал байку, как пил водку с Лавровым
23 мая 2019, 00:39
"Говорили несколько часов": Киев рассказал, как Зеленский ищет решения по Донбассу
25 мая 2019, 04:39
"Может, поинтересоваться у судей, а не политиков?": В Голландии остудили пыл обвиняющих Россию в трагедии с MH17
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.