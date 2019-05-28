Лавров призвал актуализировать договор о Союзном государстве с Белоруссией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем заявил, что договор о Союзном государстве между двумя странами не подвергается сомнению, однако его необходимо актуализировать. Об этом в понедельник, 27 мая, пишет ТАСС.

«Положения договора никто не подвергает сомнению, но за истекшие два десятилетия жизнь не стояла на месте. Наши практические шаги нужно привести в соответствие с положениями договора, как они преломляются в сегодняшней реальности», — сказал Лавров.

Кроме того, по словам главы российского внешнеполитического ведомства, Россия и Белоруссия завершают согласование документа о взаимном признании виз, чтобы в ближайшем будущем его подписать.

25 марта государственный секретарь Союзного государства РФ и Белоруссии Григорий Рапота заявил, что тема появления единой валюты двух стран — общего рубля — может обсуждаться в рамках рабочей группы по интеграции и решению спорных вопросов.

При этом Рапота заметил, что большая часть расчетов между Россией и Белоруссией происходят в рублях. Он уточнил, что это удобно бизнесу и является результатом развития отношений, а не исполнением указов «сверху».

Госсекретарь добавил, что Россия и Белоруссия могли бы усилить сотрудничество в экономике, социальной и военной сферах. Он рассказал, что на данный момент начались работы по вопросу отмены роуминга в двух странах, что будет очень выгодно потребителям.