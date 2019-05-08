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Лавров признался, что пытался научить Помпео пользоваться дипломатией вместо авианосцев

08 мая 2019, 15:54  •  126 • Политика
Глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя решение США усилить группировку у берегов Ирана, признался, что пытался научить своего американского коллегу пользоваться дипломатией вместо авианосцев. "Это прискорбно", - охарактеризовал он тактику Госдепа.
Об отправке в Персидский залив авианосца "Авраам Линкольн" с бомбардировщиками на борту сообщил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. Он отметил, что Вашингтон таким образом посылает Тегерану сигнал, что "любое нападение на интересы Соединённых Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой".
Комментируя это заявление, глава российского МИД Сергей Лавров признался, что пытался научить своего американского коллегу - главу Госдепа Майкла Помпео пользоваться дипломатией вместо угроз.
"Вы знаете, это стало уже манерой поведения наших американских коллег - будь то на Ближнем Востоке, будь то в Персидском заливе или в отношении Венесуэлы. Это всё прискорбно", - отозвался он о демонстрации силы.
"Позавчера, встречаясь с госсекретарём США Майком Помпео в Финляндии, я призвал его всё-таки по всем проблемным вопросам пользоваться инструментами дипломатии, а не угроз и строго руководствоваться международным правом", - цитирует РИА "Новости".
Лавров заверил, что не собирается оставлять попытки объяснить администрации США, что поиск компромиссов и баланса интересов - это единственный путь, тогда как "навязывание своих подходов всем и вся - это контрпродуктивная и тупиковая позиция".

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