Лавров признал вмешательство Путина в переговоры по Карабаху

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Глава Кремля не спал, пока стороны не договорились

Переговоры министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана по ситуации в Нагорном Карабахе, состоявшиеся в Москве 9 октября, были "уникальными". Это признал глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его мнению, согласовать перемирие удалось благодаря личному участию в переговорах президента РФ Владимира Путина. Встреча министров длилась около 10 часов, за это время российский лидер звонил дважды.

"В решающий момент свой вклад внес президент, он контролировал наши ночные бдения",

– подчеркнул министр в интервью ряду российских СМИ в среду, 14 октября. "Утро.ру" ведет текстовую онлайн трансляцию мероприятия.

Помимо Путина, к переговорам подключался и министр обороны РФ Сергей Шойгу, рассказал Лавров.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев рекомендовал армянской стороне благодарить Путина за спасение.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Вечером 9 октября в Москву прибыли руководители дипломатических ведомств Еревана и Баку. Они согласовали режим перемирия с полудня 10 октября, чтобы обменяться ранеными и темами погибших. Однако буквально сразу стороны начали обвинять друг друга в нарушении мирных договоренностей.