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Лавров признал вмешательство Путина в переговоры по Карабаху

14 октября 2020, 13:00  •  36 • Политика
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Глава Кремля не спал, пока стороны не договорились
Переговоры министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана по ситуации в Нагорном Карабахе, состоявшиеся в Москве 9 октября, были "уникальными". Это признал глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его мнению, согласовать перемирие удалось благодаря личному участию в переговорах президента РФ Владимира Путина. Встреча министров длилась около 10 часов, за это время российский лидер звонил дважды.
"В решающий момент свой вклад внес президент, он контролировал наши ночные бдения",
– подчеркнул министр в интервью ряду российских СМИ в среду, 14 октября. "Утро.ру" ведет текстовую онлайн трансляцию мероприятия.
Помимо Путина, к переговорам подключался и министр обороны РФ Сергей Шойгу, рассказал Лавров.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев рекомендовал армянской стороне благодарить Путина за спасение.
Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Вечером 9 октября в Москву прибыли руководители дипломатических ведомств Еревана и Баку. Они согласовали режим перемирия с полудня 10 октября, чтобы обменяться ранеными и темами погибших. Однако буквально сразу стороны начали обвинять друг друга в нарушении мирных договоренностей.

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