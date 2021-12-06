|
Лавров прилетел в Индию для переговоров в формате «2+2»
06 декабря 2021, 16:05 • 121 • Политика
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в понедельник, 6 декабря, прибыл в Индию, где состоятся переговоры глав МИД и министров обороны в формате «2+2». Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«Практически в полночь по местному времени глава МИД России прибыл в Дели. Завтра день начнется с переговоров министров иностранных дел и обороны наших стран. А затем состоится двусторонний саммит», — написала Захарова.
На сайте российского внешнеполитического ведомства уточняется, что Лавров и его индийский коллега Субраманьям Джайшанкар обсудят ключевые региональные сюжеты, включая ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Центральной Азии, урегулирование в Афганистане и Сирии, а также взаимодействие на площадке Шанхайской организации сотрудничества и в формате Россия–Индия–Китай.
Как подчеркнули в МИД РФ, отдельное внимание будет уделено вопросам стратегической стабильности.
Ранее, 4 декабря, посол РФ в Нью-Дели Николай Кудашев в преддверии приезда в Индию президента РФ Владимира Путина заявил, что российская и индийская стороны заинтересованы в насыщенности этого визита. По его словам, встреча состоится несмотря на тревоги, связанные с новым штаммом коронавируса «Омикрон». Путин проведет в Индии один день, но программа переговоров будет очень плотной.
Переговоры российского лидера и премьер-министра Индии Нарендры Моди пройдут 6 декабря. Последний раз премьер-министр Индии и президент России встречались в сентябре 2019 года на пятом Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Путин был с официальным визитом в Индии в октябре 2018 года. Тогда было подписано соглашение о поставке пяти полков С-400 «Триумф» на сумму свыше $5 млрд.
Читайте также
Подпишитесь на нас
121
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 декабря 2021, 00:50
|
06 декабря 2021, 07:55
|
05 декабря 2021, 03:20
|
03 декабря 2021, 09:55
|
05 декабря 2021, 05:40
|
05 декабря 2021, 22:35
|
01 декабря 2021, 00:45