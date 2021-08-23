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Лавров пригрозил Зеленскому за разжигание межнациональной розни

23 августа 2021, 09:05  •  116 • Политика
Сергей Лавров. Фото: Xinhua/www.globallookpress.com
Глава МИД РФ напомнил, что за неосторожные высказывания в Европе наказывают
Сергей Лавров дал большое интервью венгерскому изданию "Мадьяр Немзет". В разговоре с журналистами министр иностранных дел РФ затронул и вопрос гонения русских на Украине, которым чиновники советуют "уезжать и искать себе место в России". Глава внешнеполитического ведомства выразил все свое негодование.
Лавров обвинил политиков Незалежной, в том числе президента Владимира Зеленского, в разжигании межнациональной розни.
Глава МИД России указал на то, что за подобные заявления в Европе можно оказаться за решеткой. Также он отметил, что любые действия по укоренению нетерпимости к русским на Украине неприемлемы.
По мнению Лаврова, на Украине продолжает снижаться уважение к правам человека, что вызывает беспокойство, в том числе закон о коренных народах и о государственном языке. Ведь подобная дискриминация искусственно разделяет людей на категории, как это было в нацисткой Германии. 
Высказался Лавров и о "Северном потоке – 2", строительство которого Украина мечтала сорвать. Министр подчеркнул, что труба лишь укрепит энергобезопасность Европы на годы вперед.
Напомним, ранее Тарас Кремень, уполномоченный по защите госязыка на Украине предложил всем русским, кто против тотальной укранизации в стране, уехать из Незалежной. 
Зеленский же сделал подобное заявление в адрес жителей Донбасса, которые считают себя русскими. Им президент Украины порекомендовал искать свое место в России, ведь Донбасс, по его словам, никогда не станет "русской территорией". 

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