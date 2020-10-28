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Лавров пригрозил Западу за хамство: "Без ответа не останется"

28 октября 2020, 01:35  •  95 • Политика
Глава МИД Лавров заявил о готовности России отвечать на антироссийские выпады Запада.
Запад опустился до банального хамства, а Россия не оставляет это без должной реакции. С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров в интервью хорватской газете Večernji list.
Слова Лаврова прозвучали в ответ на вопрос журналистов о том, почему Запад так часто обвиняет Россию в дезинформации, организации кибератак, вмешательстве в выборы, отравлении политических оппонентов и прочих грехах. Глава МИД России пояснил, что данные вбросы и инсинуации связаны с желанием США и Европы наказать Москву за проведение независимой внешней политики.
"Антироссийские выпады западных коллег, основательно подзабывших, что такое дипломатия, и опустившихся до уровня банального хамства, мы без должной реакции не оставляем", - подчеркнул Лавров.
Он добавил, что весьма прискорбно, что Запад пытается говорить с Россией с позиции презумпции виновности. Также глава МИД выказал разочарование в связи с тем, что "западные партнёры" никак не реагируют на призывы Москвы к конструктивному диалогу по вызывающим озабоченность вопросам.
Вместе с тем Лавров отметил, что Россия наращивает взаимодействие с теми, кто открыт к честному сотрудничеству. Глава МИД отметил, что в эту категорию входят большинство международных партнёров Москвы.

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