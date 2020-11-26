Лавров прибыл в Минск с приветом от Путина. Досталось и США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал свой визит в Белоруссию. Он уже встретился со своим белорусским коллегой, министром иностранных дел Владимиром Макеем. А теперь состоятся и переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

В ходе визита Сергей Лавров подчеркнул, что и Белоруссия, и Россия заинтересованы в укреплении отношений. Отдельно он добавил, что уполномочен передать привет от президента России Владимира Путина.

"Он подтвердил всё, о чем вы договорились с ним прежде, особенно в Сочи", - сказал министр, обращаясь к Лукашенко. Общий тренд - это движение к укреплению отношений ради достижения целей наших народов, стран, Союзного государства.

В свою очередь, Александр Лукашенко, отметил и успехи России в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.

"Очень хотел бы вас поздравить с тем, что произошло на Кавказе. Вы просто молодцы", - сказал президент.

Бойня, как подчеркнул Лукашенко, прекратилась благодаря России. И сегодня в Карабахе не гибнут люди, это огромное достижение. Начат путь к нормализации отношений на Кавказе. Сергей Лавров, в продолжение темы Нагорного Карабаха, с сожалением отметил, что США разваливают все договорённости о каком-либо контроле за вооружениями. И это не улучшает мировую безопасность.

"Мы рассмотрим все ключевые вопросы международной политики: и на Кавказе, и на Ближнем Востоке, и в Европе, Евро-Атлантике, где накапливаются угрозы прежде всего в результате того, что американцы разваливают все договоренности о каком-либо контроле за вооружениями", - цитирует Лаврова Белта.

Кстати, ранее Александр Лукашенко указывал на участие стран Запада, в том числе США, в обострении ситуации в Белоруссии, подчёркивая, что попытки госпереворота в стране следовали извне.

Добавим, авторы канала "Пул Первого", ассоциируемого с президентом Белоруссии, в заметках на полях, публикуя фото визита Лаврова, написали: "Два министра, два посла. Но почему-то с документами только белорусы". Действительно, Сергей Лавров на фото без бумаг. В Министерстве иностранных дел России комментарий белорусских коллег без ответа не оставили. Написали в своём официальном канале: "У Лаврова всё в голове".

Переговоры продолжаются.