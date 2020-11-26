Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Крымский таран корабля ВМС США попал на видео: Русские выполнили угрозу
Госсекретарь Байдена заявил о главной ошибке США и немедленно оскорбил Путина
На Украине признали вину в крушении MH17
Десятки тысяч украинских силовиков перешли на сторону России – генпрокуратура
Главная / Политика

Лавров прибыл в Минск с приветом от Путина. Досталось и США

26 ноября 2020, 16:10  •  149 • Политика
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Минск с приветом от президента России Владимира Путина. Заверив Александра Лукашенко в желании лишь улучшать отношения с Белоруссией, министр затронул и тему мировой безопасности. Тут досталось и США.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал свой визит в Белоруссию. Он уже встретился со своим белорусским коллегой, министром иностранных дел Владимиром Макеем. А теперь состоятся и переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
В ходе визита Сергей Лавров подчеркнул, что и Белоруссия, и Россия заинтересованы в укреплении отношений. Отдельно он добавил, что уполномочен передать привет от президента России Владимира Путина.
"Он подтвердил всё, о чем вы договорились с ним прежде, особенно в Сочи", - сказал министр, обращаясь к Лукашенко. Общий тренд - это движение к укреплению отношений ради достижения целей наших народов, стран, Союзного государства.
В свою очередь, Александр Лукашенко, отметил и успехи России в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.
"Очень хотел бы вас поздравить с тем, что произошло на Кавказе. Вы просто молодцы", - сказал президент.
Бойня, как подчеркнул Лукашенко, прекратилась благодаря России. И сегодня в Карабахе не гибнут люди, это огромное достижение. Начат путь к нормализации отношений на Кавказе. Сергей Лавров, в продолжение темы Нагорного Карабаха, с сожалением отметил, что США разваливают все договорённости о каком-либо контроле за вооружениями. И это не улучшает мировую безопасность.
"Мы рассмотрим все ключевые вопросы международной политики: и на Кавказе, и на Ближнем Востоке, и в Европе, Евро-Атлантике, где накапливаются угрозы прежде всего в результате того, что американцы разваливают все договоренности о каком-либо контроле за вооружениями", - цитирует Лаврова Белта.
Кстати, ранее Александр Лукашенко указывал на участие стран Запада, в том числе США, в обострении ситуации в Белоруссии, подчёркивая, что попытки госпереворота в стране следовали извне.
Добавим, авторы канала "Пул Первого", ассоциируемого с президентом Белоруссии, в заметках на полях, публикуя фото визита Лаврова, написали: "Два министра, два посла. Но почему-то с документами только белорусы". Действительно, Сергей Лавров на фото без бумаг. В Министерстве иностранных дел России комментарий белорусских коллег без ответа не оставили. Написали в своём официальном канале: "У Лаврова всё в голове".
Переговоры продолжаются.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



149
Источник
Похожие новости
26 ноября 2020, 00:35
Россия на пороге научного прорыва в космосе
26 ноября 2020, 07:00
Скабеева продолжает троллить оскорбившего Россию Гордона: "Реально псих Дима" счастлив..."
26 ноября 2020, 03:20
Госсекретарь Байдена будет мстить России за дедушку? Блинкен публично припомнил гонения
26 ноября 2020, 10:40
Кравчук устроил истерику на переговорах по Донбассу
26 ноября 2020, 10:40
Есть дела поважнее: ликующий после победы Байдена Киев жестко осадили
26 ноября 2020, 05:10
"Махать дубиной не собираемся, но…": Пушков сделал Google последнее предупреждение
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 ноября 2020, 11:20
Поросячий восторг и злорадство: Аксенов припомнил украинским властям водную блокаду Крыма
20 ноября 2020, 09:50
Трамп победит благодаря "красной папочке": Хазин за сутки до заявления сделал решающий прогноз
19 ноября 2020, 22:50
"Одурел вконец от неприкосновенности": Сатановский о заявлении посла Германии
25 ноября 2020, 04:25
Госсекретарь Байдена заявил о главной ошибке США и немедленно оскорбил Путина
22 ноября 2020, 11:20
Правду о здоровье Путина после слухов о болезни раскрыл журналист
23 ноября 2020, 02:00
Путин обозначил условия признания американского президента
23 ноября 2020, 16:40
На Украине признали вину в крушении MH17
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.