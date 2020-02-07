Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин назначил врио главы Пермского края
Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС
В Госдуму внесут проект о правовом режиме для искусственного интеллекта
Врио главы Чувашии будет исполнять функции председателя кабмина республики
Главная / Политика

Лавров прибыл в Каракас с рабочим визитом

07 февраля 2020, 11:24  •  52 • Политика

КАРАКАС, 7 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу прибыл в столицу Венесуэлы, которая станет последним пунктом посещения в рамках турне по странам Латинской Америки, сообщает корреспондент ТАСС. Прошлый его визит в Боливарианскую республику состоялся в августе 2011 года.

В столичном аэропорту Лаврова вместе с делегацией встречал венесуэльский коллега Хорхе Арреаса. Позднее российского министра примет президент Венесуэлы Николас Мадуро. Также запланированы переговоры с исполнительным вице-президентом республики Дельси Родригес и главой МИД.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



52
Источник
Похожие новости
07 февраля 2020, 10:09
В Госдуму внесут проект о правовом режиме для искусственного интеллекта
06 февраля 2020, 21:09
Конкретных сроков нет: Кириенко рассказал о ходе работы над поправками в Конституцию
07 февраля 2020, 00:24
Ближе к народу: правительство будет опираться на мнение общества
07 февраля 2020, 11:24
Гордеев станет вице-спикером Госдумы
07 февраля 2020, 00:24
Путин назначил врио главы Пермского края
07 февраля 2020, 10:09
Управляющий партнер UFG рассказала о работе Мишустина в инвестиционном бизнесе
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 февраля 2020, 14:24
Схватили прямо в аэропорту: Русская журналистка поплатилась за ещё не собранный материал о притеснениях "за Россию"
05 февраля 2020, 18:54
«Превосходит зарубежные машины»: на что способен новейший российский танк Т-90М «Прорыв»
05 февраля 2020, 09:24
"Климатическая бомба": Американские учёные раскрыли "всю правду" о ситуации в Арктике
02 февраля 2020, 05:12
А потом прилетели вертолеты
02 февраля 2020, 21:28
Россия разворачивает большую стройку. На триллион
06 февраля 2020, 17:39
«Ещё не добились такого роста зарплат»: Мишустин назвал непосильными предлагаемые в новом КоАП штрафы
01 февраля 2020, 20:54
"Это просто позорище!": Поклонская вскрыла "страшную эпидемию наглости, жадности и коррупции" в России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.