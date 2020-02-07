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Лавров прибыл в Каракас с рабочим визитом
07 февраля 2020, 11:24 • 52 • Политика
КАРАКАС, 7 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу прибыл в столицу Венесуэлы, которая станет последним пунктом посещения в рамках турне по странам Латинской Америки, сообщает корреспондент ТАСС. Прошлый его визит в Боливарианскую республику состоялся в августе 2011 года.
В столичном аэропорту Лаврова вместе с делегацией встречал венесуэльский коллега Хорхе Арреаса. Позднее российского министра примет президент Венесуэлы Николас Мадуро. Также запланированы переговоры с исполнительным вице-президентом республики Дельси Родригес и главой МИД.
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