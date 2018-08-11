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Лавров: президент России может пообщаться с главой Ирана на саммите в Актау

11 августа 2018, 21:09  •  62 • Политика

АКТАУ, 11 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани могут пообщаться на саммите в Актау, хотя специальных встреч между ними не планируется. Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи министров иностранных дел каспийской "пятерки" (Россия, Казахстан, Туркменистан, Иран, Азербайджан).

"Все пять президентов будут в одном месте в одно время, конечно, они пообщаются", - сказал российский министр, отвечая на вопрос о возможной встрече.

"Каких-то специальных встреч не планируется", - добавил Лавров.

Пятый каспийский саммит пройдет в Актау 12 августа. В его преддверии здесь собрались главы МИД каспийских государств, чтобы обсудить завершение подготовки к встрече на высшем уровне.

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