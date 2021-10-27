Лавров предупредил Южную Корею о планах НАТО на Азию

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Притязания Запада распространяются все шире

Ситуация вокруг планов НАТО по продвижению на Восток такова, что уже одними дипломатическими усилиями ее не сдержать. Тут требуются меры, адекватные угрозам, поэтому президент РФ Владимир Путин держит этот вопрос на личном контроле. Об этом сообщил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

По словам министра, Россия готова противостоять продвижению НАТО на Восток. Однако факты говорят, что притязания Запада распространяются уже гораздо дальше. В частности, в планах альянса фигурирует Азия и более южные районы земного шара.

"Говорят (…), что миссия НАТО должна распространяться на Индо-Тихоокеанский регион. У них, если послушать, миссия на весь мир должна распространяться",

– поделился информацией Лавров в ходе совместного мероприятия с главой МИД Южной Кореи Чон Ый Ёном в среду, 27 октября.

По оценке Москвы, такие "игры" могут быть очень опасны. Поэтому Россия намерена не только сама противостоять угрозе, но и помогать осознавать опасность странам, которых касаются планы НАТО.

Ранее в Турции предложили принять Россию, пояснив, что она больше делает для глобальной безопасности, чем члены самого альянса.