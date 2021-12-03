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Лавров предупредил США о последствиях "адских санкций": "Всё бывает в первый раз"
03 декабря 2021, 07:35 • 220 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров предупредил США о последствиях "адских санкций", которыми они грозят нашей стране. Министр отметил, что Россия не паникует на фоне заявлений заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд о небывалых мерах, ведь "всё бывает в первый раз", но в случае принятия такого решения - ответ со стороны России обязательно последует.
"Если последуют новые, как они сказали, адские санкции, то, конечно, мы отреагируем", - сказал Лавров, отметив, что какой именно последует ответ - "будет видно".
Глава министерства также добавил, что не намерен гадать о том, какие именно санкции готовит Запад.
"Это тупиковый путь, и в конечном итоге он обернётся против самих инициаторов этих нелегитимных односторонних мер", - сказал он на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.
При этом, комментируя слова Нуланд о санкциях, "которых ещё не было", Лавров отметил, что "всё бывает в первый раз" - каждые санкции, которые до этого вводили США, были в первый раз. Он отметил, что подобные угрозы просто ещё раз подчеркивают тот факт, что "западные коллеги утратили культуру диалога".
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