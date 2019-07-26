Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
А мост и ныне там: Ради строительства переправы в Днепре украинка пообещала даже...
Что за виза у Соловьева и где он платит налоги? (Провокатор)
Запредельно! Соловьев и Корнилов быстро "привели в чувство" опального ...
Новак заявил, что Москва выступает за покупку Киевом газа напрямую
Главная / В мире

Лавров предупредил об угрозе глобальной гонки вооружений, во Франции заговорили о космическом оружии

26 июля 2019, 21:24  •  64 • В мире
Глава МИД России Сергей Лавров на заседании министров иностранных дел стран БРИКС сообщил, что планы США в ближайшей перспективе разместить в космосе ударные средства ПРО приведут к глобальной гонке вооружений. При этом он отметил, что угрозу международной безопасности представляет наращивание военных бюджетов. Как будто в подтверждение слов Лаврова, не только из США, но и из Франции звучат заявления о космическом оружии.
Россия обеспокоена планами США по выводу оружия в космос, это может привести к новому витку глобальной гонки вооружений. Об этом на заседании министров иностранных дел стран БРИКС сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он подчеркнул, что планы американцев уже получают материальное воплощение. Все это в перспективе приведет к гонке вооружений, подчеркнул министр.
При этом, добавил Лавров, нельзя не замечать растущие военные бюджеты стран мира, а также постепенное разрушение архитектуры поддержания стратегической стабильности.
В подтверждение своих слов Лавров привёл ситуацию с развалом Договора о ракетах средней и меньшей дальности. "Сохраняется неопределенность вокруг судьбы ДСНВ, мы предложили его продлить, но ответа из Вашингтона пока не слышали", - цитирует его слова РИА Новости.
Интересно, что на этом фоне не только США готовы использовать космические новации. Франция также включается в грядущую гонку вооружений. Так, глава Минобороны Франции Флоранс Парли заявила о том, что для обеспечения безопасности страны планируется не только разработать, но и успешно применять спутниковое оружие против любых противников.
По ее словам, чтобы побороть противника в космосе, следует создать мощные лазеры и ослеплять космические аппараты оппонентов.
"Если нашим спутникам угрожают, мы намерены ослепить наших соперников. Мы оставляем за собой право и средства для реагирования: это может подразумевать использование мощных лазеров, развернутых с наших спутников или патрулирующих наноспутники. Наши союзники и противники милитаризируют космос ... мы должны действовать", - заявила глава Минобороны Франции, подчеркнув, что работы в этом направлении планируется завершить к 2030 году.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



64
Источник
Похожие новости
26 июля 2019, 18:09
На Украине не нашлось нормальных складов для хранения капризных "Джавелинов" США – СМИ
26 июля 2019, 14:54
Не огонь, так жара: Летняя аномалия грозит окончательно разрушить Нотр-Дам - эксперт
26 июля 2019, 01:54
Военная авиация, артиллерийские системы и что там с мигрантами: Что интересовало завербованного "шпиона" в Австрии
26 июля 2019, 01:39
«Не подчинимся диктату»: Палестина остановила действие всех подписанных соглашений с Израилем
26 июля 2019, 21:24
Как корпорации в США сводят счёты с неугодными политиками
26 июля 2019, 21:24
"Во всех непонятных ситуациях объявляй санкции России": В Рунете нашли объяснение "логике" США
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 июля 2019, 06:54
"Мы вас уничтожим": Зеленскому пригрозили "могилой" за назначение премьером лоббиста МВФ
20 июля 2019, 15:39
«Она писала заявление, но никто не вмешался»: многолетние издевательства мужа над женой закончились жестоким убийством
25 июля 2019, 06:24
"Европе дают шанс сохранить лицо": В Рунете поняли, почему Малайзия еще не разыграла карту с "черными ящиками" МН17
22 июля 2019, 01:54
Зеленский победил: что России нужно понять по итогам выборов в украинскую Раду
22 июля 2019, 22:54
«Преступление против человека и его здоровья»: более четверти продаваемой в России питьевой воды оказалось подделкой
25 июля 2019, 09:39
После MH17 США готовили наступление войск НАТО на Крым (Telegram.Обзор)
25 июля 2019, 19:09
В ЕС прокомментировали задержание российского танкера Украиной
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.