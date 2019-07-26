Лавров предупредил об угрозе глобальной гонки вооружений, во Франции заговорили о космическом оружии

Россия обеспокоена планами США по выводу оружия в космос, это может привести к новому витку глобальной гонки вооружений. Об этом на заседании министров иностранных дел стран БРИКС сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что планы американцев уже получают материальное воплощение. Все это в перспективе приведет к гонке вооружений, подчеркнул министр.

При этом, добавил Лавров, нельзя не замечать растущие военные бюджеты стран мира, а также постепенное разрушение архитектуры поддержания стратегической стабильности.

В подтверждение своих слов Лавров привёл ситуацию с развалом Договора о ракетах средней и меньшей дальности. "Сохраняется неопределенность вокруг судьбы ДСНВ, мы предложили его продлить, но ответа из Вашингтона пока не слышали", - цитирует его слова РИА Новости.

Интересно, что на этом фоне не только США готовы использовать космические новации. Франция также включается в грядущую гонку вооружений. Так, глава Минобороны Франции Флоранс Парли заявила о том, что для обеспечения безопасности страны планируется не только разработать, но и успешно применять спутниковое оружие против любых противников.

По ее словам, чтобы побороть противника в космосе, следует создать мощные лазеры и ослеплять космические аппараты оппонентов.