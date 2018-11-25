Лавров предупредил о возможных новых провокациях России противниками Трампа

Министр иностранных дел России предупредил, что члены антитрамповской коалиции США могут прибегнуть к новым провокациям в отношении России для разрыва диалога между Москвой и Вашингтоном, в котором в последнее время наметились положительные сдвиги.

Наметившиеся положительные сдвиги в отношениях между Москвой и Вашингтоном могут быть разрушены новыми провокациями со стороны оппонентов действующего американского президента, сообщает министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 1".

По его мнению, внутриполитическая антитрамповская коалиция США постарается сделать все возможное для того, чтобы подорвать авторитет действующего президента Дональда Трампа и окончательно разрушить российско-американские отношения.

Однако, отметил политик, Москва и Вашингтон должны продолжать совместный диалог на высшем уровне, тем более что в настоящее время стали ощутимы некоторые положительные сдвиги и в диалогах на других уровнях, например между советами безопасности России и США.

Глава МИД уверен, что двум странам необходимо отказаться от политики в таких областях, как борьба с терроризмом и распространение оружия массового уничтожения, а также в вопросах кибербезопасности.

Сергей Лавров подчеркнул, что от налаживания диалога между Москвой и Вашингтоном зависит успех в разрешении многих конфликтов, в том числе в Сирии и на Корейском полуострове.