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Лавров предупредил готовящий вмешательство в выборы Запад: "Будем решать без подсказок извне"
17 августа 2021, 16:20 • 79 • Политика
Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил западные страны, готовящие вмешательство в выборы. По его словам, мнение населения для власти важнее, чем признание Запада: "Будем решать без подсказок извне".
Об этом глава МИД России заявил, выступая в Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта. Министр отметил, что представители США и Европы уже говорят о возможности непризнания парламентских выборов, которые пройдут в России этой осенью. Москва продолжит работать с иностранными партнёрами, однако мнение собственного народа для неё важнее, чем мнение зарубежных политиков.
- отметил Лавров.
Он добавил, что Россия приветствует сотрудничество по линии гражданских обществ, но не потерпит попыток вмешательства во внутренние дела при помощи различных фондов, организаций и НКО под видом "народной дипломатии".
Ранее сообщалось, что западные страны могут не признать выборы в Госдуму, которые пройдут в сентябре. Первым подтверждением этой версии стало решение ОБСЕ не направлять наблюдателей в Россию. Поводом стал отказ Москвы согласовывать делегацию наблюдателей в количестве 500 человек. В России заявили, что не понимают, зачем ОБСЕ нужно направлять столько людей на выборы. Для сравнения: на выборы в США организация направила 30 наблюдателей, на выборы в Нидерландах - 10.
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