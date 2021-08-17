Лавров предупредил готовящий вмешательство в выборы Запад: "Будем решать без подсказок извне"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил западные страны, готовящие вмешательство в выборы. По его словам, мнение населения для власти важнее, чем признание Запада: "Будем решать без подсказок извне".

Об этом глава МИД России заявил, выступая в Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта. Министр отметил, что представители США и Европы уже говорят о возможности непризнания парламентских выборов, которые пройдут в России этой осенью. Москва продолжит работать с иностранными партнёрами, однако мнение собственного народа для неё важнее, чем мнение зарубежных политиков.

Продолжим работать со всеми нашими партнёрами, исходя из того, что мы будем решать свои вопросы самостоятельно, без подсказок извне. Для нас важен результат, который основан на мнении нашего народа,

- отметил Лавров.

Он добавил, что Россия приветствует сотрудничество по линии гражданских обществ, но не потерпит попыток вмешательства во внутренние дела при помощи различных фондов, организаций и НКО под видом "народной дипломатии".

Ранее сообщалось, что западные страны могут не признать выборы в Госдуму, которые пройдут в сентябре. Первым подтверждением этой версии стало решение ОБСЕ не направлять наблюдателей в Россию. Поводом стал отказ Москвы согласовывать делегацию наблюдателей в количестве 500 человек. В России заявили, что не понимают, зачем ОБСЕ нужно направлять столько людей на выборы. Для сравнения: на выборы в США организация направила 30 наблюдателей, на выборы в Нидерландах - 10.