Лавров предупредил Европу об ответных мерах в случае размещения американских ракет на её территории

На сайте МИД России опубликован материал главы МИД Сергея Лаврова о том, что Москва прибегнет к ответным мерам в случае размещения на территории Европы американских ракет. Лавров напоминает, что ряд установок запрещен Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРМСД). Он говорит о желании Кремля видеть независимую и действующую в своих интересах Европу. Он предостерегает о следовании интересам США во внешней политике.

Дипломат сразу же подсказывает, что могут сделать европейские страны для своей безопасности — проголосовать за российскую резолюцию в поддержку сохранения Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

"Россия находится под постоянным прессингом со стороны тех, кто рассматривает ее в качестве некоего конкурента за какие-то доминирующие позиции в мировой политике. Мы видим это на примере действий США. Они об этом открыто говорят – нужно сдерживать Россию, Китай. Еще им не нравятся Иран и КНДР.

К сожалению, наши европейские коллеги, самостоятельность которых мы бы хотели видеть в их практических действиях, пока не очень к ней готовы и следуют за США даже в тех случаях, когда это явно противоречит их интересам. Приведу пример: голосование по российской резолюции в поддержку сохранения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Больше всего волнений по поводу решения США выйти в одностороннем порядке из этого Договора мы слышали в Европе. Но весь Европейский Союз проголосовал против нашего предложения, то есть, по сути дела, за то, чтобы ДРСМД перестал существовать, и чтобы над Европой опять нависла угроза размещения американских ракет, запрещенных в соответствии с этим Договором. Следующим шагом, конечно же, будут ответные меры Российской Федерации. Это не наш выбор, но не понимать угроз для безопасности самих европейцев в столицах ЕС, наверное, не могут. Поэтому невозможно объяснить их голосование против нашего предложения ничем, кроме как ложно понятой солидарностью", - о проблеме Сергей Лавров говорил в интервью программе "Москва Кремль. Путин", а цитату приводят на сайте МИД России.