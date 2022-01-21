Лавров предупредил Блинкена о цене за Украину: "Будут самые серьёзные последствия"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил госсекретаря Энтони Блинкена о цене за Украину. Он подчеркнул, что попытка альянса освоить данную территорию "будет иметь самые серьёзные последствия".

Об этом сообщает пресс-служба МИД России по итогам встречи Лаврова и Блинкена. Русский министр обратил внимание своего американского коллеги, что Москва больше не позволит безнаказанно приближать силы НАТО к её границам.

Дальнейшее игнорирование озабоченностей России, связанных с военным освоением территории Украины на фоне масштабного развёртывания сил альянса вблизи наших границ, будет иметь самые серьёзные последствия,

- отметил Лавров.

Он подчеркнул, что эскалации напряжённости можно избежать, если США согласятся на выдвинутые Москвой требования по безопасности. Россия ждёт письменного постатейного ответа американской стороны уже на следующей неделе.

Напомним, что в конце прошлого года Россия направила в США и НАТО список требований по безопасности. Ключевой из них - это письменные гарантии, что альянс не будет расширяться на восток. В частности - на Украину и Грузию. Переговоры, прошедшие в январе, результата не принесли. США и НАТО отказываются идти на уступки Москве. В России уже предупредили Запад, что страна оставляет за собой право на военно-технический ответ.