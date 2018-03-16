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Лавров предостерег США от провокаций, направленных на срыв встречи Трампа и Ким Чен Ына

16 марта 2018, 23:39  •  44 • Политика

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров предостерег представителей администрации США от провокационных действий, направленных на срыв встречи Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом Лавров заявил в интервью СМИ Вьетнама и Японии в преддверии визитов в эти страны.

"Даже в период, когда президент США Дональд Трамп сказал, что готов встретиться с руководителем КНДР Ким Чен Ыном и решать все проблемы, тут же представители администрации президента США заявляют, что надо продолжать дополнительно оказывать давление на Пхеньян, утверждая, что он дрогнул, - сказал российский министр. - Это не очень принято в дипломатии".

"Когда договариваются о встрече, то стараются беречь эту договоренность, а не пытаются призывать к действиям, которые могут быть расценены как провокации, нацеленные на срыв саммита. Повторю, это дело американской администрации", - добавил Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что в Москве будут рады, если встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится. "Мы были обнадежены тем, что лидеры КНДР Ким Чем Ын и США Дональд Трамп объявили о готовности встретиться лично. Если такая встреча состоится, мы будем только рады", - сказал он.

Лавров отметил, что в Москве приветствуют движение к диалогу между Сеулом и Пхеньяном, которое наметилось накануне Олимпийских игр в Пхёнчхане. "Момент движения был задан, по нашей оценке, именно благодаря тому, что стороны нашли в себе ответственность воспользоваться олимпийским перемирием и послать друг другу взаимные, очень позитивные сигналы, - продолжил он. - Мы одобряем и желаем успеха предстоящим контактам, прежде всего межкорейскому саммиту, который, как нам сказали наши коллеги, состоится в апреле".

Позиция США по КНДР в СБ ООН

Сергей Лавров также считает странной ситуацию, когда представитель США в Совете Безопасности ООН блокирует заявления в поддержку контактов на высшем уровне по Корейскому полуострову.

"Странно было видеть в СБ ООН ситуацию, когда Россия и Китай предложили принять заявление председателя СБ ООН, которое в самой общей форме поддерживало бы договоренности, пусть предварительные, но уже достигнутые, о проведении межкорейского саммита, возможность проведения встречи лидеров КНДР и США и выражало бы поощрительное отношение Совета Безопасности ООН к этому движению от военной напряженности к политическому урегулированию, а это заявление было заблокировано именно американской делегацией", - сказал Лавров.

Лавров отметил, что из-за этого трудно судить, кто именно принимает решение о внешнеполитическом курсе США по проблемам Корейского полуострова. "Бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон, назначенный на этот пост Майкл Помпео или директор ЦРУ Джина Хэспел - кто из них будет отвечать за формирование политики, решать президенту США Дональду Трампу, - продолжил министр. - Мы будем смотреть на то, как формируется позиция США. Может, там будет несколько позиций. Не могу здесь гадать".

"Посмотрим, как Вашингтон будет действовать и кто там возьмет верх, - добавил он.

Недопустимость военного сценария

Россия выступает против военного сценария развития событий на Корейском полуострове, который может привести к катастрофе, подчеркнул Лавров.

"Мы внимательно это изучаем, будучи не меньше других заинтересованными в мирном урегулировании и избежании катастрофического военного сценария в том, что касается Корейского полуострова, - сказал он. - Мы граничим с Северной Кореей, целый ряд наших населенных пунктов и промышленных объектов находится совсем близко. Если что-то случится и начнутся военные действия, нас это абсолютно не устраивает".

Министр пояснил, что именно поэтому Россия совместно с Китаем продвигает дорожную карту по урегулированию ситуации в регионе. "Мы, как вы знаете, вместе с КНР последовательно, еще несколько лет назад стали предлагать концентрироваться на политическом процессе, на урегулировании. Этот подход мы регулярно обсуждаем со всеми странами, которые участвовали и, надеюсь, будут участвовать в так называемых шестисторонних переговорах, включая Японию", - подчеркнул он.

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Лавров отметил, что между дипломатами стран - участниц шестистороннего формата (Россия, США, КНДР, Республика Корея, Япония, Китай) регулярно проходят консультации по этой проблеме. "Рассчитываю, что "партия мира" в корейском урегулировании возобладает во всех столицах", - заключил глава МИД РФ.

Контакты на высшем уровне

5-6 марта начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён и директор Национальной службы разведки Со Хун посетили Пхеньян, где провели четырехчасовую встречу с Ким Чен Ыном. По итогам поездки была достигнута договоренность о проведении в конце апреля встречи лидеров КНДР и Республики Корея. Кроме того, Пхеньян уведомил о готовности начать консультации по нормализации отношений с Вашингтоном, в ходе которых может обсудить тему денуклеаризации Корейского полуострова. КНДР также обещала заморозить на период диалога ракетно-ядерные испытания, отметил Чон Ый Ён.

8 марта Чон Ый Ён, выступая перед журналистами в Вашингтоне, заявил, что Трамп готов провести встречу с Ким Чен Ыном до мая. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс 9 марта заявила, что встреча Трампа и Ким Чен Ына не произойдет, пока Пхеньян не предпримет конкретные действия для свертывания своих ядерных разработок.

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