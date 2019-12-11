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Лавров предложил Трампу опубликовать переписку РФ и США по "вмешательству в выборы"
11 декабря 2019, 02:24 • 54 • Политика
ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что предложил американскому президенту Дональду Трампу опубликовать переписку Москвы и Вашингтона по теме приписываемого РФ вмешательства в выборы.
"Я напомнил, что мы предложили нынешней администрации США предать гласности переписку по специально установленному на случай проявления рисков в киберпространстве каналу, переписку, которая осуществлялась между Москвой и Вашингтоном с октября 2016 года по январь 2017 года, из которой станет ясно, что мы готовы сотрудничать по любому опоросу, который связан с подозрениями США о нашем вмешательстве в выборы", - сказал Лавров по итогам визита в Соединенные Штаты.
Министр указал, что администрация предыдущего президента США Барака Обамы категорически отказывалась обнародовать эту переписку. "Если и нынешняя администрация - я не знаю, из каких соображений - отказывается придать гласности эту переписку, мы что еще можем предложить?" - добавил глава МИД РФ.
Ранее Лавров на пресс-конференции с Помпео отметил, что Москва готова опубликовать переписку с Вашингтоном, касающуюся приписываемого РФ вмешательства в выборы в США, как только американская сторона подтвердит свое согласие на публикацию этих документов.
Секреты не обсуждаются
Лавров заверил, что на его встречах с президентом США Дональдом Трампом - ни сейчас, ни в мае 2017 года - никакая секретная информация не обсуждалась.
"Что касается первой нашей встречи с президентом Трампом (в Белом доме 10 мая 2017 года - прим. ТАСС), там никакой секретной или конфиденциальной информации никто друг другу не раскрывал", - сообщил Лавров, отвечая на вопросы журналистов.
Он подчеркнул, что об этом уже многократно говорилось. "Если кто-то считает иначе, то мы хотели бы знать, о чем конкретно идет речь, о какой конкретно информации идет речь в этой истории, которая уже обретает какое-то сюрреалистическое измерение", - заметил глава внешнеполитического ведомства.
"А сегодня [на встрече Лаврова с Трампом в Белом доме 10 декабря]... Ну, я же не знаю, что вы сочтете за секретную информацию", - сказал Лавров, отвечая на вопрос американской журналистки. Глава МИД РФ напомнил, что ранее уже рассказал о темах беседы с американским лидером (в частности, стратегическая стабильность, безопасность, положение дел в сфере контроля над вооружениями и нераспространения).
"Подумайте, найдете там какой-то секрет - сделаете сенсацию", - заключил Лавров.
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