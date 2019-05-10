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Лавров предложил путь к разрешению противоречий между Россией и Японией

10 мая 2019, 16:39  •  18 • Политика
Глава МИД Сергей Лавров заявил о расхождениях России и Японии по мирному договору и предложил путь к разрешению ситуации.
Между Россией и Японией существуют значительные расхождения по вопросу заключения мирного договора, которые могут быть решены только после выхода отношений на качественно новый уровень. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров после переговоров с японским коллегой Таро Коно в Москве.
Российский министр отметил, что повышения уровня взаимодействия между двумя странами требует длительной и кропотливой креативной работы и всеобъемлющее развитие двусторонних связей. В этой связи 30 мая в Токио пройдут двусторонние переговоры глав оборонных и внешнеполитических ведомств двух стран в формате "2 на 2".
"Задача это непростая, очевидно, что решить её можно лишь путём длительной и кропотливой креативной работы. Необходимо добиться подъёма российско-японских отношений через всеобъемлющее развитие двусторонних связей", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров.
Напомним, что японская сторона не оставляет попыток пересмотреть итоги Второй мировой войны и получить в собственность часть российских островов Курильской гряды. Позиция России в этом вопросе является непреклонной - российский суверенитет над островами останется неизменным.

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