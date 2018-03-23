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Лавров предложил брать пример с тех, кто выступает за диалог

23 марта 2018, 21:24  •  71 • Политика

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Представители Великобритании "носятся" по всему миру, требуя последовать их примеру в деле отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом заявил в пятницу журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Англичане "носятся" по всему миру, требуют, чтобы партнеры последовали их примеру", - сказал российский министр, комментируя сообщения о том, что ряд стран Евросоюза могут отозвать своих дипломатов из РФ в связи с инцидентом в городе Солсбери. "Надо брать примеры с тех людей, которые выступают за диалог, а таких большинство", - добавил Лавров.

Накануне лидеры государств и правительств Евросоюза приняли решение отозвать из Москвы для консультаций посла ЕС в России Маркуса Эдерера. Как сообщил ТАСС источник в кулуарах саммита ЕС, некоторые страны рассматривают также возможность отозвать своих дипломатов из РФ или выслать в Москву российских.

Дело Скрипаля

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

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