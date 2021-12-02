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Лавров предложил Блинкену выход из порочного круга ограничений
02 декабря 2021, 22:15 • 161 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал журналистам о переговорах с коллегой из США.
В МИД России выступают на тему снятия всех ограничений для работы дипмиссий. Об этом шла речь на встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.
Как пояснил Лавров, ситуация, которая происходит в дипломатических отношениях, "уже заводит слишком далеко". По сути, рестрикции, вводимые с одной и другой стороны, превратились в порочный круг ограничений.
Россия предлагает со своей стороны отменить ранее введённые рестрикции.
Министр выразил надежду, "что всё-таки дойдёт до наших американских коллег, что и не в их, и не в наших интересах продолжать подобную ситуацию".
"И действительно, экспертные консультации по договорённостям президентов начались, они продолжаются, запланирован очередной раунд либо до конца этого года, либо в начале следующего. Но пока мы не очень видим готовность наших переговорных партнёров идти на конструктивные шаги", - подчеркнул Лавров.
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