|
Лавров поздравил МИД Чехии с 25-летней годовщиной установления двусторонних отношений
01 января 2018, 11:39 • 86 • Политика
МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил главу МИД Чехии Мартина Стропницкого с 25-летней годовщиной установления отношений между странами. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте внешнеполитического ведомства в понедельник.
"Примите поздравления по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Чешской Республикой. Сложившиеся добрые традиции многолетнего продуктивного российско-чешского сотрудничества, межчеловеческого общения стали прочной основой взаимодействия наших стран на современном этапе", - говорится в тексте.
Как отметил Лавров, России и Чехии удалось в "непростые для международных отношений времена" сохранить "высокий уровень политического диалога", эффективное торгово-экономическое и культурно-гуманитарное партнерство.
"Убежден, что накопленный положительный опыт двустороннего сотрудничества будет способствовать дальнейшему развитию российско-чешских отношений на благо народов наших стран и укреплению стабильности и безопасности в Европе", - добавил глава российского МИД, пожелав Стропницкому здоровья и успеха, а чешскому народу - мира и благополучия.
Подпишитесь на нас
86
Похожие новости
Новости партнеров
Loading...
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
27 декабря 2017, 19:54
|
29 декабря 2017, 04:09
|
30 декабря 2017, 22:39
|
28 декабря 2017, 08:54
|
31 декабря 2017, 03:24
|
31 декабря 2017, 13:28
|
27 декабря 2017, 06:54