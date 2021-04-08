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Лавров пояснил задачи спецпосланника Белого дома по "Северному потоку-2"
08 апреля 2021, 12:10 • 111 • Политика
Вашингтон уже не знает, как помешать строительству газопровода
США придумывают новые формы дипломатии в русле своей санкционной политики. С этим связано и намерение назначить специального посланника Белого дома по противодействию проекту "Северный поток-2", считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
По мнению министра, задача, которую Вашингтон возлагает на нового спецпосланника, проста:
"Будет просто ездить и всем грозить",
– пояснил Лавров. Он предположил, что у американцев осталось без дела много дипломатов после того, как США вышли из Договора по открытому небу, вот их и пристраивают, передает РИА "Новости".
Ранее стало известно, что администрация Джо Байдена подбирает человека, который будет представлять интересы США на переговорах по остановке проекта "Северный поток-2". Эксперты полагают, что обострение обстановки в Донбассе тоже связано со строительством газопровода: США стремятся таким образом усилить антироссийские настроения в Европе.
Между тем, в Германии твердо нацелены на реализацию проекта. Там уже полностью готов сухопутный участок газопровода. Хотя с прокладкой труб на морском участке возникли сложности.
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