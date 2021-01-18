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Лавров пояснил ажиотаж по поводу возвращения Навального на Западе

18 января 2021, 13:45  •  137 • Политика
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Информация о том, что блогер может быть задержан в аэропорту, не скрывалась
Западные страны пытаются отвлечь свое общество от внутренних проблем при помощи российского блогера Алексея Навального. На это указал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в понедельник, 18 января.
Навальный был задержан в аэропорту накануне, когда прилетел в РФ из ФРГ. О том, что его возьмут под стражу, поскольку он нарушил обязательства по условному наказанию, ранее предупреждала ФСИН. Теперь решение о свободе россиянина снова будет принимать суд.
Возвращение Навального 17 января широко освещалось зарубежными СМИ, журналисты разных изданий сопровождали его в самолете, а после задержания западные политики раскритиковали действия правоохранительных органов РФ.
"Прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии, как под копирку",
– отметил Лавров. По его мнению, власти на Западе думают, что смогут таким образом отвлечь внимание "от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития", передает РИА "Новости".
Министр посоветовал западным коллегам "не искать внешние поводы для оправдания своих собственных действий" и не отвлекать внимание от своих кризисов, а, напротив, стараться решать их, в том числе при помощи различных "международных многосторонних форматов".
Ранее стало известно, что в материалах по делу Навального, которые немецкая сторона передала российской, нет никаких данных, подтверждающих отравление блогера. Там была только расшифровка показаний самого блогера и его супруги. По словам Лаврова, в ФРГ просто "струсили".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тоже уже прокомментировала высказывания западных политиков по поводу возвращения Навального в Москву.

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