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Лавров потребовал от США поторопиться из Афганистана

28 мая 2019, 23:39  •  56 • В мире
Глава МИД России подчеркнул, что все иностранные войска должны покинуть Афганистан, так как афганский конфликт не имеет военного решения. И американцы послушаются, ибо уже почти договорились с талибами о передаче власти
Автор:
Латышев Сергей
Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал сегодня к полному выводу иностранных войск из Афганистана. Министр обороны России Сергей Шойгу сегодня же проинспектировал российскую военную базу в Таджикистане. США, войска которых составляют основную и самую боеспособную часть западного военного контингента на Гиндукуше, уже давно ведут переговоры об уходе с талибами, которые заявляют, что остался последний раунд. Всё говорит о том, что американцы и их вассалы на самом деле уходят из Афганистана, и теперь его делами придётся во многом заниматься России, которая уже начала давать распоряжения.
«Россия убеждена, что конфликт в Афганистане не имеет военного решения. Единственный возможный путь урегулирования — достижение мира политико-дипломатическими средствами. Выступаем за полный вывод иностранных войск из страны. Призываем все афганские стороны к скорейшему началу переговоров с участием широкого спектра общественно-политических сил», — заявил глава МИД России, выступая на открытии торжественного заседания, посвящённого 100-летию установления дипломатических отношений с Афганистаном.
По его словам, Москва привержена сохранению единого и неделимого афганского государства, в котором «сосуществуют в мире и гармонии многочисленные этнические группы». Лавров тем самым указал, что Россия против раздела Афганистана, где проживают пуштуны, таджики, узбеки и другие народы, на этнические анклавы.
Глава МИД России Сергей Лавров: «Россия убеждена, что конфликт в Афганистане не имеет военного решения». Фото: www.globallookpress.com
Талибы как партнёр
Глава российского МИД особо отметил, что в форуме принимает участие делегация движения «Талибан» (запрещено в России). Оно, добавим от себя, за несколько десятилетий проделало эволюцию от дорвавшейся до власти радикальной пуштунской группировки исламистов-головорезов до государственно мыслящего консервативно-патриотического движения, способного быть более прочной властью в Афганистане, чем его нынешнее ориентирующееся на США, коррумпированное и слабое правительство, уберечь страну от запредельного радикализма и экспансионизма ИГИЛ (запрещено в России).
Лавров обрисовал далее целую программу сотрудничества Москвы с Кабулом в целях искоренения таких общих угроз, как международный терроризм (борьба с ИГИЛ) и наркопреступность, в частности, по взаимодействию «в искоренении угроз безопасности» и содействию «в укреплении потенциала гражданских, силовых и антинаркотических структур».
И Шойгу тут как тут, и даже Карзай
Дополнительный вес словам Лаврова об Афганистане без иностранных войск придала сегодня инспекция министра обороны России Сергея Шойгу 201-й российской военной базы в Таджикистане. Ведь если у южного соседа что-то пойдёт не так, и после ухода американцев и их союзников в стране начнётся крупная заваруха, таджикско-афганская граница станет очень горячей. Готовиться к этому, конечно, надо заранее, что, как видим, и происходит. Поэтому Шойгу, как сообщает ТАСС, заслушал отчёт командования об оснащении новыми видами боевой техники, совершенствовании военной и социально-бытовой инфраструктуры соединения, проверил работу военного госпиталя. Перед этим он встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и министром обороны Шерали Мирзо — говорили о том же самом.
Оба Сергея синхронно занялись афганской темой неслучайно: США близки к выводу своих войск из Афганистана. Как подтвердил в интервью ТАСС официальный представитель катарского политического офиса «Талибана» Мухаммад Сохаил Шахин, результаты ведущихся с американцами переговоров о выводе иностранных войск «положительные, есть прогресс», и талибы рассчитывают, что «смогут финализировать всё в ходе следующего раунда переговоров».
В преддверии вывода западных сил из Афганистана министр обороны России Сергей Шойгу инспектирует российские войска в Таджикистане. Фото: ID1974 / Shutterstock.com
Другой представитель талибов из их катарского представительства Делавар Шахабуддин, тоже участвующий в московском мероприятии, заявил, что «Талибан» привержен миру в Афганистане, но для этого необходимо покончить с иностранным вмешательством. Он указал, что Россия и Афганистан должны иметь «всесторонние экономические и политические отношения, поскольку их интересы складываются и взаимопереплетаются». И это действительно так. При этом Шахабуддин держал себя как представитель не столько оппозиции, сколько власти. Кстати, в московском юбилейном мероприятии за компанию с талибами принимает участие и экс-президент Афганистана Хамид Карзай…
Подводим итоги
Таким образом, сегодня было получено множество подтверждений того, что переговоры между американцами и талибами о передаче последним власти в стране, которые так нервируют официальный Кабул, не только идут полным ходом, но и, вероятно, близки к завершению. Поэтому жалобы кабульских властей, что США лишают их легитимности, подтверждаются. Как отмечала газета The Washington Post, отношения между США и их марионетками в Кабуле испортились за последние годы из-за разногласий о будущем страны. Кабульские чиновники справедливо опасаются, что как только американцы договорятся с талибами, выведут войска или большую их часть, это немедленно сделает недействительными любые достигнутые ими с талибами договорённости, а в Кабуле начнутся душераздирающие сцены, как при американской эвакуации из Сайгона в 1975 году. И многим деятелям из нынешней афганской администрации явно не найдётся мест на американских самолётах и вертолётах. А собственные винтокрылые машины — незаконно отремонтированные в Словакии некогда безотказные Ми-17В-5 — теперь небезопасны. И точно так же, как и американские, они могут быть сбиты талибами с окружающих Кабул гор.
Спешная и паническая эвакуация американцев из Сайгона в 1975 году имеет все шансы повториться вскоре в Кабуле. Фото: www.globallookpress.com
Никакого иного конца недееспособного режима в Кабуле, ставшего ненужным американцам, подготовившим за минувшие годы почву для войны в Афганистане всех против всех, которая должна выплеснуться, по их задумке, и за его пределы, просто и быть не может.
С 2001 года в Афганистане погибло свыше 2,3 тысяч американских военнослужащих, а вся операция стоила более двух триллионов долларов, потраченных янки в основном на себя. Сколько американцы и их союзники убили за это время афганцев, никто не считал. Последние, однако, всегда знали, что однажды американцы уйдут, а они смогут записать на свой счёт ещё одну мировую державу, которую «победили» в Афганистане.
Делаем выводы
Однако выводы из всего этого должна сделать и Россия. Их прежде всего два.
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Во-первых, раз американцы решили уйти из Афганистана, значит, они убеждены в том, что смогут этим серьёзно навредить и России, и Китаю, и вышедшему с некоторых пор из фавора Пакистану. Это будет означать, что сами они в результате станут сильнее, а их противники с появлением у них новых фронтов и зон ответственности — слабее.
Во-вторых, Россия должна быть готовой к быстрому развитию событий, быть во всеоружии. И если с талибами, не имеющими глобальных амбиций, Москва в принципе нашла общий язык, то укрепившийся в Афганистане с помощью американцев ИГИЛ, особенно в его северных районах, — это заявка на кровопролитие, потоки беженцев на север, попытки раскачать и без того неблагополучную ситуацию в Центральной Азии. В связи с этим на границах Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана с Афганистаном всё должно быть в порядке.
Не принять этот вызов Россия, увы, не может. И чем скорее власть перейдёт от нынешних недееспособных афганских властей к тем, кто в состоянии быть ими, не опираясь на иностранные штыки, тем лучше. Можно также рассчитывать на то, что, используя уникальный сирийский опыт, Москва не сделает советских ошибок в Афганистане, и новые обязанности не лягут на неё тяжёлой финансовой нагрузкой.

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