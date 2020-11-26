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Лавров поставил вопрос ребром: Нужно ли России сотрудничество с ЕС?
26 ноября 2020, 21:40 • 168 • Политика
Лавров сообщил о сомнениях, нужно ли России иметь дело со структурами ЕС. "Мы со своей стороны уже думаем не над тем, как вести дела - как обычно или не как обычно, а вообще хотим разобраться, стоит ли вообще иметь дело с брюссельскими структурами", - отметил он.
Глава МИД России Сергей Лавров публично усомнился в целесообразности сотрудничества со структурами Евросоюза. Соответствующее заявление было сделано на заседании коллегий МИД России и Белоруссии.
В качестве причины отказа от сотрудничества со структурами ЕС Лавров назвал непартнёрское, а часто даже недружественное поведение ряда европейских стран. При этом подобное поощряется всем Евросоюзом.
Напомним, что ранее Лавров допустил возможность полного разрыва отношений России с Евросоюзом, если страны ЕС не окажутся готовы уважать чужое мнение. Это было сказано в ответ на введение новых санкций против России в связи с инцидентом с Навальным. Москва в ответ ввела контрсанкции, что почему-то вызвало удивление европейцев.
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