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Лавров поставил ультиматум Вашингтону по работе с Москвой

01 декабря 2020, 14:25  •  52 • Политика
Министр иностранных дел России Сергей Лавров поставил жёсткое условие по работе с новым президентом США и его администрацией. С Вашингтоном Москва намерена дальше работать "только на принципах честности, взаимоуважения и невмешательства во внутренние дела".
Отвечая на вопрос о дальнейшей работе Москвы и Вашингтона в случае победы на выборах президента США Джо Байдена, глава МИД России Сергей Лавров сделал важную оговорку.
"Исходим из того, что обсуждать последствия выборов в США для международных отношений до объявления официальных результатов преждевременно", - озвучил дипломат принципиальную позицию Москвы по выборам президента Соединённых Штатов.
Пока же, напомним, в Америке с каждым днём всё ярче разгорается скандал с манипуляциями во время голосования. Действующий глава Белого дома Дональд Трамп обвиняет соперника в многочисленных подтасовках, а Байден уже объявил себя президентом и даже набрал свою административную команду.
Лавров же процитировал слова президента России Владимира Путина, сказанные по поводу американских выборов. В частности, напомнил о том, что "мы всё это спокойно в рабочем порядке анализируем" и "мы примем любое решение американского народа и будем работать с любой администрацией".
Однако и тут есть одно важное условие. Лавров практически в ультимативной форме заявил, что совместная работа Вашингтона и Москвы может быть "только на принципах честности, взаимоуважения и невмешательства во внутренние дела".
"С этой точки зрения мы вправе рассчитывать на то, что Вашингтон начнёт, наконец, считаться с легитимными интересами других международных игроков, включая Россию и Казахстан, и их интеграционных объединений", - высказал надежду Лавров в интервью международному информационному агентству Казинформ.

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