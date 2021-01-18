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Лавров поставил точку в разговоре о "российском" Нагорном Карабахе

18 января 2021, 19:15  •  158 • Политика
Глава российского МИД Сергей Лавров поставил точку в разговоре о включении Нагорного Карабаха в состав России. По словам министра, таких мыслей у Москвы "даже близко нет".
У Москвы нет планов включать в состав России Нагорный Карабах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
Лавров подчеркнул, что независимость Нагорного Карабаха никем не признана, включая Армению, но у Москвы "даже близко нет мыслей" о включении этой территории в состав России.
"Мы исходим из того, что все вопросы этого региона должны решаться между расположенными здесь странами, в первую очередь между Арменией и Азербайджаном", - прокомментировал Лавров.
При этом он подтвердил, что Москва готова способствовать поиску такого решения, которое поможет обеспечить мир и стабильность в регионе.

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