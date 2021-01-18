|
Лавров поставил точку в разговоре о "российском" Нагорном Карабахе
18 января 2021, 19:15 • 158 • Политика
Глава российского МИД Сергей Лавров поставил точку в разговоре о включении Нагорного Карабаха в состав России. По словам министра, таких мыслей у Москвы "даже близко нет".
У Москвы нет планов включать в состав России Нагорный Карабах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
Лавров подчеркнул, что независимость Нагорного Карабаха никем не признана, включая Армению, но у Москвы "даже близко нет мыслей" о включении этой территории в состав России.
"Мы исходим из того, что все вопросы этого региона должны решаться между расположенными здесь странами, в первую очередь между Арменией и Азербайджаном", - прокомментировал Лавров.
При этом он подтвердил, что Москва готова способствовать поиску такого решения, которое поможет обеспечить мир и стабильность в регионе.
158
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
15 января 2021, 09:40
|
13 января 2021, 06:20
|
16 января 2021, 21:25
|
14 января 2021, 03:25
|
18 января 2021, 01:50
|
12 января 2021, 00:05
|
17 января 2021, 16:40