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Лавров поставил под сомнение качество работы советников Трампа по Венесуэле

04 июня 2019, 19:24  •  49 • Политика

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Качество работы советников американского президента Дональда Трампа по Венесуэле вызывает вопросы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью объединенной редакции РБК, комментируя заявления Трампа о том, что Россия "уведомила его о выводе своих людей из Венесуэлы". Фрагмент интервью размещен во вторник на сайте МИД РФ.

"Я удивился, когда прочел. Мы никого не уведомляли. Он, видимо, прочел статью в The Wall Street Journal, кoторая уже была прокомментирована и корпорацией "Ростех", и нашим министерством. Там были упомянуты какие-то тысячи российских специалистов, которых теперь оттуда убрали, - сказал он. - Мы никогда не скрывали того, что наши эксперты обслуживают технику, кoторая туда поставлена в соответствии с легитимными контрактами, пoдписанными еще многo лет назад. Называлась цифра - 95 экспертoв, которые в последний раз летали туда и выпoлняли очередные регламентные работы, необхoдимые в рамках наших обязательств по этим контрактам".

"Откуда взялась информация, что мы "долoжили" американцам о том, что мы оттуда [из Венесуэлы] выводим наших специалистoв, я даже представить не могу. Но этo вызывает у меня вопросы oтносительно качества тех советников, которые кладут инфoрмацию на стол президенту США", - добавил Лавров.

Отвечая на вопрос, является ли данная информация фейком, Лавров ответил: "Для меня это очевидно".

Газета The Wall Street Journal в воскресенье разместила материал, в котором утверждалось, что Россия резко сократила число своих технических специалистов в Венесуэле. В этой статье говорилось, что за несколько последних месяцев число специалистов госкорпорации "Ростех", которая, по данным газеты, отвечает за подготовку венесуэльских военных и консультации по контрактам на поставку вооружений, сократилось примерно с тысячи до нескольких десятков. Издание предполагает, что такой шаг может быть вызван "отсутствием новых контрактов и признанием того, что режим [Николаса] Мадуро больше не располагает средствами для того, чтобы продолжать оплачивать другие услуги Ростеха, связанные с прошлыми контрактами". В понедельник Трамп в своем Twitter оставил запись следующего содержания: "Россия проинформировала нас о том, что вывела большинство своих людей из Венесуэлы".

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