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Политика Брюсселя их уничтожила

Глава МИД РФ Сергей Лавров оценил состояние отношений нашей страны с ЕС. По его словам, никакого диалога не ведется. Отношений попросту нет. Об этом Лавров заявил на пресс-конференции с китайским коллегой Ван И. Видео появилось на телеканале “Россия 24”.

Министр добавил, что такая ситуация сложилась из-за односторонних решений, которые принимает Брюссель. Подобное положение вещей Лавров назвал аномалией и подчеркнул, что контакты с Евросоюзом Россия будет готова возродить, когда ее устранят.

Сейчас глава внешнеполитического ведомства находится в Китае, напоминает сайт телеканала “360”.

Ранее Лавров отметил, что Москва и Пекин должны стремиться к большей самостоятельности. В качестве решения министр предложил уход от доллара. Это снизит риск санкций против нашей страны со стороны Вашингтона. Заявление главы МИД РФ оценили эксперты – они не исключили, что в будущем рубль перестанет быть недооцененной валютой.