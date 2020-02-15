Лавров пошутил с Педерсеном по поводу сирийского эксперта

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит на полях Мюнхенской конференции встречу со спецпосланником ООН Гейром Педерсеном. Диалог проходит в закрытом формате, журналистам показали лишь приветственную часть, в ходе которой российский дипломат пошутил над коллегой.

Во время обмена приветствиями Лавров обратил внимание на то, что Педерсен пришел в сопровождении одного сирийского эксперта, передает ТАСС. На вопрос представителя ООН: «Вы думаете, мне нужно больше?», российский министр ответил: «Нет, возможно, даже меньше».

14 февраля Лавров в рамках той же конференции провел короткую встречу с госсекретарем США Майком Помпео. Подробности в СМИ не освещались, однако официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что на прощание Помпео громко пожелал Лаврову удачи. По ее словам, это очень удивило всех, кто находился недалеко от переговорной, потому что «мало кому сейчас американцы желают что-то хорошее».