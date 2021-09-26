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Лавров пошутил об антироссийских санкциях и Украине
26 сентября 2021, 13:30 • 179 • Политика
Министр указал, что Москва не собирается проводить политику, свойственную Киеву
Российская Федерация никогда не обратится к Соединенным Штатам с просьбой о снятии санкционных ограничений. Весь лимит по просьбам, указал глава МИД РФ Сергей Лавров, израсходовала соседняя Украина, руководство которой, считает министр, так ничего и осознало.
Таким образом глава российской дипломатии в ироничном тоне сообщил, выступая перед журналистами по итогам последней сессии Генеральной Ассамблеи ООН, что украинская сторона использовала весь лимит просьб по обращению с просьбами к американским коллегам.
"Все просит и просит. И ничего, на мой взгляд, так и не поняла из происходящего. Мы не будем этим заниматься", – пошутил министр иностранных дел.
Глава внешнеполитического ведомства также указал, комментируя обвинения в адрес РФ о "вмешательстве" в выборы США, что американская сторона не разбиралась в ситуации, делая выпады в сторону Москвы. К подобным манерам Кремль уже привык.
Министр прокомментировал слова турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана об отказе Анкары признать воссоединение Крыма с РФ и итоги выборов в Государственную думу на территории полуострова. По словам Лаврова, за подобными заявлениями стоит попытка отвлечь внимание общественности от провала украинской стороны в выполнении Минских соглашений и профессиональной некомпетентности в дипломатии.
Лавров напомнил, что еще во время предыдущих выборов в нижнюю палату парламента, пять лет назад, подобные заявления не были такими громкими.
Ранее министр иностранных дел заявил, что бесконечное обращение к западным государствам вошло в привычку у политического руководства Украины.
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