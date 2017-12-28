Лавров пошутил о вмешательстве России в выборы за рубежом

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров с юмором ответил на вопрос о вмешательстве России в выборы за рубежом. В интервью программе "Международная пилорама" на телеканале НТВ он отметил, что "работы здесь так много, что не хватает времени на другие задачи, например, на развитие культурных связей".

"Вы не все перечислили, что мы в этом году сотворили. Швеция, Дания, Черногория, Австрия, Македония. Пришлось потрудиться, конечно, это не просто... - сказал он, отвечая на заданный в шутку вопрос ведущего, в какие выборы вмешивалась Россия в уходящем году. - Из-за этого у нас руки не доходили до других вещей, которые не менее важны. Например, как культурные связи с Японией развивать".

Впрочем, указал министр, ситуация здесь выправляется, и уже сейчас проходит российский культурный фестиваль в Японии. "Но пока императора японского снять не получается. Через два года только [он отречется от престола]. Мы все делали, чтобы это было поскорее, но два года он выпросил".

Тема вмешательства России во внутренние дела других стран, прежде всего в выборы и референдумы, стала одной из центральных в зарубежных СМИ в 2017 году. Россию обвиняли во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году, голосование о выходе Великобритании из Евросоюза, президентские выборы во Франции. Однако, как неоднократно подчеркивал глава МИД РФ, не было представлено ни одного доказательства в поддержку этих обвинений.

Император Японии Акихито отречется от престола 30 апреля 2019 года. Такое решение он принял сам из-за опасений по поводу способности выполнения обязанностей в качестве "символа государства" в связи с преклонным возрастом. Престол перейдет к его старшему сыну, кронпринцу Нарухито.