Лавров: Порошенко решил «по полной» навредить Зеленскому

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК прокомментировал ряд принятых на Украине законов.

«Запад помалкивает по поводу законов, принятых Порошенко в период его последней «судороги» перед тем, как он оставил свой пост. Как и Обама перед приходом Трампа, он решил «по полной» навредить своему сменщику. Серия законов, которая, видимо, по расчёту Порошенко должна загнать новую администрацию в Киеве в угол и не выпускать её из антироссийского плена», — сказал Лавров.

Ранее бывший президент Украины Пётр Порошенко подписал закон об исключительном использовании украинского языка практически во всех сферах жизни. Документ вступит в силу в июле.

В свою очередь, вступивший в должность президента страны Владимир Зеленский дал обещание проверить закон на соответствие Конституции.

Политолог Александр Дудчак в беседе с ФАН прокомментировал инициативу.