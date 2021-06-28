Лавров поразился упрямству Запада: "Только успевай показывать крутизну"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров опубликовал большую статью. В ней он выразил удивление по поводу упрямства Запада, с которым тот насаждает свои "правила". Одна из причин этого, считает автор, особенности выборной системы в США, когда политики стараются показать избирателям "свою крутизну".

Сегодня в полночь на сайте МИДа России появилась объёмная статья Сергея Лаврова "О праве, правах и правилах". В ней глава русского дипведомства рассуждает о перспективах развития отношений между Россией и западными странами, в частности Соединёнными Штатами.

Лавров отметил, что его поражают настойчивость и упрямство, с которыми Запад внедряет свои "правила":

Понятно, что есть внутриполитические соображения, надо показывать избирателям "крутизну" во внешней политике по отношению к "авторитарным противникам" в преддверии очередных электоральных циклов.

Политик напомнил, что в США электоральные циклы повторяются каждые два года: "Так что только успевай".

Лавров также указал, что, проповедуя главные европейские принципы - равенство и демократию - другим государствам, Запад отказывается соблюдать те же принципы в международных делах.

Такой подход, уверен Лавров, откровенно чужд идеалам свободы, а за ощущением собственного превосходства Штаты и их союзники прячут собственную слабость и страх.