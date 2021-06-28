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Лавров поразился упрямству Запада: "Только успевай показывать крутизну"
28 июня 2021, 11:45 • 225 • Политика
Министр иностранных дел России Сергей Лавров опубликовал большую статью. В ней он выразил удивление по поводу упрямства Запада, с которым тот насаждает свои "правила". Одна из причин этого, считает автор, особенности выборной системы в США, когда политики стараются показать избирателям "свою крутизну".
Сегодня в полночь на сайте МИДа России появилась объёмная статья Сергея Лаврова "О праве, правах и правилах". В ней глава русского дипведомства рассуждает о перспективах развития отношений между Россией и западными странами, в частности Соединёнными Штатами.
Лавров отметил, что его поражают настойчивость и упрямство, с которыми Запад внедряет свои "правила":
Политик напомнил, что в США электоральные циклы повторяются каждые два года: "Так что только успевай".
Лавров также указал, что, проповедуя главные европейские принципы - равенство и демократию - другим государствам, Запад отказывается соблюдать те же принципы в международных делах.
Такой подход, уверен Лавров, откровенно чужд идеалам свободы, а за ощущением собственного превосходства Штаты и их союзники прячут собственную слабость и страх.
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