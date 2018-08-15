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Лавров популярно объяснил Анкаре, что Идлиб - это не Турция

15 августа 2018, 05:09  •  33 • Политика
Россия, согласно главе её МИД Сергею Лаврову, всегда поддержит действующую на своей земле сирийскую армию в борьбе с терроризмом, даже если это не нравится Анкаре
Автор:
Латышев Сергей
Не секрет, что Турция, как одна из великих в прошлом империй, смотрит на соседние страны как на свои бывшие провинции и не воспринимает их вполне серьезно. Это в полной мере относится и к Сирии, конфликт в которой стал возможным не в последнюю очередь благодаря вмешательству Анкары. Это понимают также в Москве. Отсюда и беспрецедентный ликбез главы МИД России Сергея Лаврова, принявшего 14 августа в Анкаре участие в совещании послов и постоянных представителей Турции при международных организациях.
Идлиб - это Сирия, а не Турция
Чтобы осознать то, что сказал Лавров, следует иметь в виду следующее. В Турции раздаются голоса, что Идлиб - это нечто вроде турецкой вотчины на сирийской земле. Однако, поскольку у Турции есть там среди вооруженных группировок «свои люди», попытки Дамаска навести в этой провинции порядок подорвут астанинский процесс, и Анкара этого не потерпит. Глава МИД России объяснил турецким дипломатам, что армия Сирии «имеет полное право» воевать с террористами на своей территории, и речи не может идти о том, позволит ли ей это сделать Россия.
Фото: www.globallookpress.com
Для самых непонятливых Лавров повторил:
Сирийская армия находится на своей земле, она воюет за свою независимость против террористов в полном соответствии с резолюцией 2254, а мы в полном соответствии с международным правом оказываем сирийской армии поддержку в этих ее действиях.

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